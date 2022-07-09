有署名網友「Abu Ammar」於「趙少康【戰鬥藍】」網頁貼文，刻意挑撥外省人與閩南人的族群對立，讓中廣董事長趙少康遭誤解，上午由台北市議員游淑慧陪同至北市大安分區報案提告加重毀謗、製造謠言，強調「Abu Ammar」的貼文發言是個人意見。

趙少康表示，「我是要選總統的人，我最希望台灣沒有任何省籍問題」，不管是外省人、閩南人與客家人都是台灣人，同島一命嚴厲譴責分化省籍的不當言論，；今後有類似對他不當影射的分化省籍發言，PO一個告一個，除惡務盡。

趙少康澄清，他的官方臉書只有「趙少康」一個，其他稱戰鬥藍的臉書粉絲頁或社團都與他無關；「Abu Ammar」發言很不妥當，卻因在「趙少康【戰鬥藍】」發文，就遭媒體引用批戰鬥藍挑撥省籍，陷他於不義。

趙少康也呼籲，警方應追查發文者真實姓名，依法究辦，絕不寬貸，杜絕此種隱匿放話的惡風，除以儆效尤，也確認是否為綠營刻意反串，打著藍營支持者旗號製造社會對立。

游淑慧也聲援表示，照民進黨觀點，國人不是都是台灣人，哪有閩南人與外省人之分。