日本前首相安倍晉三8日在奈良遭槍擊逝世，震驚全球。美國「時代雜誌」一篇文章指出，安倍改變了日本在世界的地位，直到最後都是日本政壇一言九鼎的人。

安倍晉三是日本在位最久的首相，分別在2006年到2007年、2012年到2020年兩度掌權。他2020年因健康因素帶著未竟之志辭職，當時民眾不滿政府處理COVID-19疫情的作為及困頓的經濟，他長期推動修憲的行動也沒有成功。

或許這就是為何安倍仍持續努力重塑他的政治功績，即使卸任後，他依然是日本最有影響力的政治人物之一，不過這些努力都在遇刺這天戛然而止。

日本將於10日舉行參議院選舉。安倍8日上午在奈良替自民黨街頭助講時背後身中兩槍，傍晚逝世，享壽67歲。安倍遇刺震驚世界，震波衝擊整個日本。

美國譚普大學日本分校（Temple University Japan）亞洲研究中心主任金斯頓（Jeff Kingston）說：「安倍是政壇巨人。他一直是個龐大的存在…他的意見極具分量。」

● 安倍持續為日本政壇「設定議題」

安倍出身政治世家，他的祖父岸信介曾於1957年到1960年擔任首相，父親安倍晉太郎也於1982年到1986年擔任外務大臣。

安倍2020年卸任時告訴媒體，他對還有許多目標未能實現感到「十分痛苦」。但他即使不在位，仍在幕後運籌帷幄。

華府長年的日本觀察家哈里斯（Tobias Harris）曾寫過安倍的傳記。哈里斯說：「即使卸任，安倍無疑仍是日本政壇最有影響力的人物之一。他是黨內最大派系、最大意識形態陣營的領袖，一直試圖以連現任者（首相岸田文雄）都做不到的方式來設定議題。」

沒了職務束縛，安倍的影響力或許更大。金斯頓說：「他的聲音在自民黨內很有力，又不受首相職務所羈絆，所以我認為他所受限制少了很多，並持續提倡他在安全和修憲議題上的立場。」

金斯頓還說安倍過去一年左右一直很享受不在位的狀態，「因為他擺脫束縛了，想說什麼就說什麼。而這限制了岸田的運作空間」。

● 安倍重塑日本在世界的地位

世人會記得安倍改造了日本。金斯頓說，日本1990年代初期面臨資產泡沫化，陷入經濟停滯期，而安倍成功「重振日本信心，擘劃一個更有自信、更樂觀的日本」，「在安倍任期中，日本觀光業發展突飛猛進，變成很酷的國家」。

安倍在保守的自民黨所取得成就中也扮演極為吃重角色。他率自民黨多次取得勝利，包括2012年重新掌權；自民黨自1955年創立以來極少下野。金斯頓說：「我認為世人會記得，他是替日本政治打上保守印記的政治人物。」

推動修憲在安倍任內不算順利。安倍認為對抗日趨好鬥的北韓和軍力日強的中國，修憲至關重要，卻面臨意見分歧的輿論和立法上的障礙。不過他確實藉由建立聯盟，並於2015年率領政府立法允許日本軍隊時隔70年首度赴海外參戰，提升日本的國防地位。

雖然不清楚與美國前總統川普來往能給日本帶來什麼好處，但安倍確實強化了日美關係；安倍還與印度、澳洲等建立新的夥伴關係。

金斯頓說：「他縱橫世界舞台，積極出席大型會議…他見過的世界領袖可能比前面10任日本首相加起來都要多，他在外交上相當活躍。」

但安倍的外交不盡然都有成果。強硬民族主義也讓他在海外樹敵。安倍任內日本與南韓的關係降到10年間的低谷，主因仍是歷史恩怨。關於慰安婦的爭議長期未解，一度演變成貿易戰。此外，安倍主張對抗中國的軍事現代化，仍惹毛北京。

儘管安倍能在現代日本政壇呼風喚雨，仍有許多日本人不喜歡他。他的「安倍經濟學」經濟振興計畫收效不佳，很多成果慘遭COVID-19疫情抹銷，首相任內也因多起貪腐醜聞蒙塵。金斯頓說：「安倍的政治成績有功也有過。」

無論身前或身後，安倍在日本政壇的影響力都相當深遠。東京智庫「青山社中株式會社」執行長兼政治分析師朝比奈一郎認為，安倍槍擊案發生後，自民黨很可能在10日參議院選舉中勝選，「民眾會同情安倍，意味或許會投票給自民黨」。