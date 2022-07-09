謝忻挺過未修圖毛片外流風波後，今年4月宣布要去綠島打工換宿，上月底她如願啟程，近日更開出願望清單，其中之一就是要換上4套比基尼拍美照，「但不傷眼」，今(9日)她如願以償曬出穿上墨綠色三點式比基尼的正面辣照，雪白東西半球和凹凸有致的身材全都露，引來網友讚翻。

謝忻先前2000多張無修圖私密照遭人外流，還被酸民諷刺真實身材不OK，讓謝忻身心俱疲，直言：「負面的想法一定有，我從害怕、難過到生氣」，但還好圈外男友全力相挺，才讓她看開說：「我知道流出去就回不來了，但我不要受到這件事的影響去改變我的人生。」

謝忻曬出比基尼美照。（圖／翻攝自謝忻臉書）

後來謝忻決定轉換心情，申請到綠島打工換宿，她坦言第一時間看到冷嘲熱諷有點委屈，但因此更激勵自己不能被打倒，6月底她終於出發，沒想到第一時間就惹禍，因寄到綠島的包裹抵達時間和預期不同，只好硬著頭皮打給老闆，請老闆幫她去碼頭代領包裹，自嘲可能第一天上工就會被開除，幸好後來她漸漸上手，卻也坦言開始有些想家。

謝忻穿比基尼秀性感身材。（圖／翻攝自謝忻臉書）

2天前謝忻曬出自己的背影辣照，可見她露背白色吊帶褲上身，露出一片肉色的美背，她寫下：「綠島人生清單：1-完成跑步環島。2-完成岸潛、船潛、夜潛。3-三餐自己煮。4-換上四套漂亮的比基尼，但不傷眼。5-跟十隻綠島原住喵成為朋友，但不可以帶回家」，而今稍早她便說到做到，分享在綠島的比基尼照片，寫下：「抓了個小空檔到將軍岩玩水，天空好藍、海水好涼，但太陽毒辣一如火燒島的惡名昭彰。縱使曬得暈頭轉向，依然珍惜這午後時光」，網友回應：「OMG這套比基尼超可以」、「感覺又更瘦了…」、「這種辣照可以多來幾張，水啦！」、「綠島這一陣子的船班應該都班班客滿吧」。

謝忻發文。（圖／翻攝自謝忻臉書）