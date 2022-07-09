隨中國封控對供應鏈及物流的影響減弱，英業達（2356）出貨動能亦於6月明顯回升，帶動單月合併營收達520.78億元，月增31.8％、年增26.2％，第二季合併營收則季增5.4％、年增18.2％，達1,357.47億元，累計上半年合併營收2,645.42億元，年增16.7％，皆同步刷新歷年同期新高。

第二季間的中國封控並未直接造成英業達筆電產線停工，其單季筆電出貨量仍較上一季的500萬台走升、達540萬台。不過伺服器則在缺料及停工衝擊下走緩，致部分訂單需求向後遞延。

英業達預期，第三季筆電出貨因高通膨及俄烏戰爭影響發酵，企業採購支出轉趨保守，單季約僅較第二季持平左右，至於伺服器則因受惠上半年遞延出貨效益拉抬，可望以雙位數季增幅彈升，並在第四季維持出貨高檔。

展望全年，英業達預估第三季將是全年營運高峰，上、下半年的整體筆電出貨都將維持千萬台以上水準，另伺服器下半年出貨動能將明顯高於上半年，全年度伺服器出貨以雙位數增長目標邁進可期。