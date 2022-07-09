為了確保能源供應無虞，避免2021年下半年「拉閘限電」的窘況再度發生，傳出全球最大的煤炭消費國中國，正與俄羅斯就增加煤炭供應進行談判。目前中國對俄羅斯煤炭進口大開善門，令5、6月份俄煤進口中國數量激增。

塔斯社報導，俄羅斯能源部官員透露，俄羅斯正與中國就增加煤炭供應進行談判。報導指出，中國今年5月從俄羅斯進口的動力煤比4月急增51％，因為在面對相當強勁的夏季需求時，中國買家趁著便宜價格大舉搶購俄羅斯煤炭。

標普數據顯示，今年3月俄羅斯對中國的海運煤炭運輸量較去年同期急降40％，主要是當時中國多地爆發疫情，嚴厲的封城封控措施讓市場需求驟減。然而當4月俄羅斯開始以低價銷售煤炭後，中國進口俄煤迅速隨著疫情解封與酷暑來臨而回升。

路透報導，中國海關總署數據顯示，中國5月自俄羅斯進口330萬噸動力煤，遠高於4月的219萬噸，月增達51％。標普海上商品數據庫也顯示，今年6月前28天，俄羅斯對中國的海運煤炭交付量較去年同期激增55％，達到620萬噸。

報導稱，俄煤進口中國數量急增，除了俄煤價格低廉，也與中國政府放寬煤炭進口門檻有關。今年初俄烏戰爭爆發後，俄羅斯煤炭遭到歐美等多國抵制，但卻引發中國、印度等搶煤熱潮。

為了確保煤炭進口優勢，中國政府4月底曾經宣布，自今年5月1日至2023年3月31日，對煤炭進口關稅稅率由原本的3％～6％降為零。業內人士認為，中國最新的降稅政策可能使俄羅斯受益。