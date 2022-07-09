現在不少人開始重視健康，每天攝取各種蔬果，但無論吃什麼都要適量，蔬菜吃多了也會傷身。台灣一名女性罹患零期胃癌，治療後已無大礙，但為了護胃，她每天都會喝高麗菜汁，豈料卻出現胃脹問題，營養師劉怡里對此提醒，適量吃高麗菜才有護胃較果，大量吃容易脹氣，另外還列出易造成脹氣的蔬菜與飲品。

營養師劉怡里在節目《醫師好辣》指出，她的一名病患工作壓力大，年輕時做健康檢查，發現有胃潰瘍及胃食道逆流問題，但狀況不嚴重，因此她並不以為意，也沒有進一步治療，直到40歲結婚生子後，胃腸開始出現不適，她才到醫院檢查，發現竟罹患胃癌，所幸只是零期，經過治療後已無大礙。

日後病患為了護胃，她每天晚上都會喝高麗菜汁，而且分量達半顆，豈料之後卻出現胃脹問題，伴隨嚴重頻尿，導致她晚上根本睡不好，營養師劉怡里提醒民眾，高麗菜雖被稱作「廚房的胃藥」，主要是因為它的纖維較少，因此當出現胃痛或發炎時，適度吃是可以的，但高麗菜在生的狀態時含「水蘇四糖」，一旦大量食用就會造成脹氣。

除了高麗菜外，還有花椰菜、韭菜及洋蔥，在大量攝食後會產生氣體，所以容易脹氣、胃功能不佳者要少量攝取，食用前一定要煮熟，另外，無糖氣泡水、豆漿也容易造成脹氣，建議少量飲用，或是喝完豆漿後，可以吃點鳳梨、奇異果幫助消化，劉怡里最後提醒，上述食物年輕時吃了，問題並不明顯，但年紀到了就會很有感。