最新數據顯示，大陸6月份全國居民消費價格指數（CPI）年增2.5％，高於市場預期的2.4％，創下2020年7月以來最高；月增率則是持平。6月份全國工業生產者出廠價格指數（PPI）年增為6.1％。

綜合陸媒報導，大陸國家統計局9日公布，6月份大陸疫情防控總體形勢向穩趨好，重要民生商品供應充足，居民消費價格運行總體平穩。2022年6月，大陸CPI年2.5％，月增則由5月的-0.2％轉為持平。PPI年增率為6.1％，月增持平。

CPI細項指數中，6月份，食品價格年增2.9％，非食品價格年增2.5％；消費品價格漲3.5％，服務價格漲1.0％。食品中，鮮果價格漲19％；蛋類價格上漲6.5％；鮮菜價格及糧食價格分別漲3.7％和3.2％；畜肉類價、豬肉價及水產品價格分別下降4.7％、6.0％與3.3％。

大陸國家統計局城市司高級統計師董莉娟表示，6月大陸疫情防控總體形勢向穩趨好，重要民生商品供應充足，居民消費價格運行總體平穩。按月計算，受到國際油價上漲影響，汽油和柴油價格分別上漲6.7％和7.2％，漲幅比5月擴大；服務消費有所恢復，飛機票和旅遊價格分別上漲19.2％和1.2％，漲幅亦比5月擴大。