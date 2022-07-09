南港瓶蓋工廠是台北市長柯文哲「東區門戶計畫」的重要政績，卻爆出承租廠商退租並調侃淪為民眾借廁所的地方。台北市議員李明賢調閱資料發現，瓶蓋工廠委外經營至今，居然僅有１個月有獲利，總累積虧損達到2659萬元，實在慘澹，5月更只有每日平均67人入園，台北市產發局回應，因應疫情趨緩，委外單位已規劃推出各類講座、課程與論壇，盼能吸引人潮。

根據台北市議員李明賢調閱資料發現，瓶蓋工廠2020年底到今年5月期間，僅去年4月盈餘46萬元，沒想到今年仍拉抬不起疫情損失，每月虧損都是破百萬元，累積虧損已達到2659萬元。

李明賢也表示，去年最低平均單日入園是4月份16人，僅舉辦3場活動；而最高是11月份1341人，該月舉辦11場活動；今年上半年雖完全開放，沒想到最高平均單日入園人次也只有4月557人，5月份更慘跌至67人，實在是慘澹經營。

然今年4月進駐廠商達22家，是開園後最高紀錄，然而，進駐廠商家數變多，入園人數卻減少，也讓李明賢質疑「這是受到疫情影響？還是市府輔導不力？」李明賢痛批，北市府把使用管理權委託給集思公司後，疏於督導，甚至被承租的廠商調侃成民眾借廁所的地方，產發局就讓瓶蓋工廠經營不善，「爛在那裡」。

產發局回應表示，瓶蓋工廠開幕迄今營運雖受疫情因素影響，產業局仍積極督導並協助營運改善，今因應疫情趨緩，委外的管理單位集思公司已規劃推出各類講座、課程與論壇；產業局將持續監督集思公司強化廠區經營成效。

建於日治時期的南港瓶蓋工廠台北製造所，歷經拆除更新，標榜保留日本昭和時代的建築特色，是市府產發局向國產署撥用之歷史建物，後由集思國際會議顧問有限公司取得使用管理權，命名為「瓶蓋工廠台北製造所」並於2020年12月5日開幕，營運單位依契約按月繳納房地使用費91萬1100元給台北市市庫，疫情期間並依市府市有不動產租金減免措施申請減免。