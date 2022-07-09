見識過世界級巨型花朵嗎？南投縣1處以外銷為主的專業蘭園，在7年前引進泰坦魔芋，日前首度開花了，巨型花朵高達215公分、直徑50公分，要觀賞整體花容還要爬梯登高，據了解，魔芋難得開花，且花期僅短短締約36小時，由於蘭園不對外開放，少數目睹花容的民眾驚艷不已、嘆為觀止。

泰坦魔芋原產於蘇門答臘熱帶雨林區，也稱為巨花魔芋，開花期會散發出特殊味道，吸引昆蟲授粉。據了解，黃姓園主引進該泰坦魔芋種植的7年首度開花，他表示，泰坦魔芋開花不易，一般長達7至10年才有機會開花，花與葉會輪替生長，還有休眠現象，他不覺得氣味有特別不好聞。

成功栽種罕見泰坦魔芋的蘭園以外銷為主，平常不對外開放，在疫情期間更拒絕訪客，此次有幸得以目睹巨花的民眾相當少數，均嘖嘖稱奇。

據了解，魔芋是華盛頓公約規範、全球禁止輸出的重要物種，台大實驗林管處曾種植有4種台灣原生魔芋包括台灣魔芋、密毛魔芋、疣柄魔芋及東亞魔芋，其中密毛魔芋在2018年曾開花，花株高達178公分。