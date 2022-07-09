泰國女星Nink Chanya（查恩雅•麥克洛里），在驚悚泰劇《轉學來的女生2》飾演女主角Nanno（娜諾）的死對頭Yuri（由里），在劇中精湛演技瞬間爆紅，未料在現實生活中，她才因為罹患腦瘤努力對抗病魔，沒想到又被診斷罹患乳腺癌，對此，她表示已經做好面對死亡的準備。

Nink Chanya2020年宣告罹患腦瘤，當時才25歲的她宣布此消息時震驚演藝圈，接著便至醫院接受一連串的治療，她透露得知罹患腦癌時，即便知道10萬人只有1人會得到此疾病，但沒有因此情緒崩潰，只知道腦瘤造成的頭痛可能會讓自己無法活下去，因此持續接受治療，每隔半年就到醫院回診，未料醫生竟告知腫瘤無法完全切除，還有變大的可能，對此，她表示與其糾結在病痛與生死之間，不如坦然面對繼續過正常的生活。

沒想到腦癌手術僅剩2次的她，竟又罹患乳腺癌，對此，Nink Chany表示還沒去醫院做詳細檢查，但是以平靜的心情來面對這一切，之前迎接26歲生日時，她公開術後照片並以英文寫下「What doesn't kill you makes you stronger」，透露出不畏懼病魔要抵抗到底的決心。