台中市府客委會9日起在東勢客家文化園區，展出「蕙質蘭心－修澤蘭建築特展」。客委會主委江俊龍說，東勢客家文化園區前身是修澤蘭設計的東勢車站，早期不只運輸大雪山的木材，更是山城重要交通樞紐；客家文化園區自2004年底開館至今將屆滿18週年，雖經過改建但修澤蘭建築師設計的經典月台柱仍是非常引人注目。
江俊龍指出，修澤蘭建築師1925年出生於湖南，畢業於重慶中央大學建築系，1949年因鐵路局招考來到台灣，在鐵路局任職期間，參與過多座車站、倉庫、人員訓練所與員工宿舍的規畫與設計，東勢車站就是其中一個經典作品。
江俊龍表示，她在1956年成立「澤群建築師事務所」；1965年前總統蔣介石為紀念國父孫文的百年冥誕，決定於陽明山興建中山樓，並指定修澤蘭為建築師，後續更設計許多公共建物，如景美女中、衛道中學聖堂與日月潭教師會館等。
策展人吳軍說，戰後的台灣百廢待興，建築師成為當時不可或缺的一群專業工作者，修澤蘭除是知名建築師外，更是當時建築界中少見的女性。她的建築作品具有強烈的表現性；蘊含現代主義，更有雕塑作品的性質藏於其中，類型多元，包括車站、學校、教堂與住宅，中山樓更是其代表性作品。
吳軍也在這次展覽提供家中，長輩私藏的中山樓紀念品與珍貴影像，觀賞者在圖文之外，可透過相關物件更加認識修澤蘭。特展也與公共電視合作，現場輪播由黃玉珊執導的《世紀女性，台灣風華：女建築師修澤蘭》影片。江俊龍強調，他的母校台南師範學院舊圖書館也是修澤蘭設計，特別親切和懷念。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。