台中市府客委會9日起在東勢客家文化園區，展出「蕙質蘭心－修澤蘭建築特展」。（客委會提供）

台中市府客委會9日起在東勢客家文化園區，展出「蕙質蘭心－修澤蘭建築特展」。（客委會提供）

策展人吳軍介紹修澤蘭的建築作品，包括新台幣一百元後面的中山樓，更是其代表性作品。（客委會提供）

客委會主委江俊龍強調，他的母校台南師範學院舊圖書館也是修澤蘭設計，特別親切和懷念。（客委會提供）

台中市府客委會9日起在東勢客家文化園區，展出「蕙質蘭心－修澤蘭建築特展」。客委會主委江俊龍說，東勢客家文化園區前身是修澤蘭設計的東勢車站，早期不只運輸大雪山的木材，更是山城重要交通樞紐；客家文化園區自2004年底開館至今將屆滿18週年，雖經過改建但修澤蘭建築師設計的經典月台柱仍是非常引人注目。

江俊龍指出，修澤蘭建築師1925年出生於湖南，畢業於重慶中央大學建築系，1949年因鐵路局招考來到台灣，在鐵路局任職期間，參與過多座車站、倉庫、人員訓練所與員工宿舍的規畫與設計，東勢車站就是其中一個經典作品。

江俊龍表示，她在1956年成立「澤群建築師事務所」；1965年前總統蔣介石為紀念國父孫文的百年冥誕，決定於陽明山興建中山樓，並指定修澤蘭為建築師，後續更設計許多公共建物，如景美女中、衛道中學聖堂與日月潭教師會館等。

策展人吳軍說，戰後的台灣百廢待興，建築師成為當時不可或缺的一群專業工作者，修澤蘭除是知名建築師外，更是當時建築界中少見的女性。她的建築作品具有強烈的表現性；蘊含現代主義，更有雕塑作品的性質藏於其中，類型多元，包括車站、學校、教堂與住宅，中山樓更是其代表性作品。

吳軍也在這次展覽提供家中，長輩私藏的中山樓紀念品與珍貴影像，觀賞者在圖文之外，可透過相關物件更加認識修澤蘭。特展也與公共電視合作，現場輪播由黃玉珊執導的《世紀女性，台灣風華：女建築師修澤蘭》影片。江俊龍強調，他的母校台南師範學院舊圖書館也是修澤蘭設計，特別親切和懷念。