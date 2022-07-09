小賴（左起）與主持人toto、龔言脩合照。（POP Radio提供）

賴晏駒（小賴）日前帶著自己公司旗下藝人龔言脩上POP Radio節目《幕前幕後偷偷看》暢聊甘苦，擁有超多斜槓身份的小賴，是舞者、歌手、主持人、YouTuber，同時也是幕後人也是經紀人、團體五堅情成員，不僅如此，龔言脩還補充小賴也是會計跟宣傳。小賴坦言自己的公司是從一人公司開始，以前也有經紀公司，但被說這社會不喜歡他這型、非主流市場喜愛，後來被冷凍，也說公司無法幫忙更多，所以6、7年後小賴決定當自己的老闆，想把之前別人說不可能做到的事一一完成，回想不被認同的自己，小賴忍不住淚灑錄音間。

小賴因為不被認同所以想做得更好，喜愛唱歌的他也挑戰華語市場接受度，做自己喜愛的歌，表示曾有唱片公司要投資他，不過不能唱他喜愛的歌，他想了一晚，隔天拒絕跟唱片簽約，不想妥協。存款曾完全歸零，為了音樂全花光，也被朋友笑是瘋子，竟然拒絕唱片公司自己掏錢，因為他說他決定還是要做自己，把錢花在自己喜歡的事物很重要。小賴回想當時出〈乾我什麼事〉這首歌時收到不少私訊被家長罵，說他影響小孩子，還被退粉，他也曾為了想更被大家接受而往中性靠攏，但他說怎麼都不像他，決定還是做最真實的自己，最後這首歌也在香港、新加坡海外夜店大受歡迎。

他自己開公司後開始體認「回本」這件事，原本跟龔言脩開玩笑說「不然你簽給我好了」，沒想到閒聊變成正經事，結果真的簽下了他，小賴覺得龔言脩唱歌厲害但運氣不好，需要一個很會push他的人，因此對龔言脩很嚴格，曾覺得他宣傳不夠努力而對他飆罵三字經，但龔言脩知道小賴是為他好，也覺得小賴很尊重他。現場所有人大讚小賴是個好老闆，一定很多人想到他公司，他神秘透露之前言脩團體中的成員有來問要不要簽他，讓龔言脩好奇追問到底是誰。更多訪問內容可看10日與17日晚間播出的《幕前幕後偷偷看》。