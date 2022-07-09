史瓦帝尼王國駐台大使恩西比（H.E. Ambassador Promise Msibi）與台灣長照醫學會、台灣國際幸福家庭聯盟於7月8日簽訂合作備忘錄，將整合學會及聯盟資源，與英業達（2356）集團旗下英華達之自有品牌「全家寶」全方位生理量測系統暨健康管理平台，為史國人民提供專業醫療及衛教、公衛、心理健康等健康管理服務，展現「Taiwan Can Help」的實際行動。

此回合作計畫將由長照醫學會理事長劉伯恩領軍，於史國廣設健康管理據點，並使用英華達的全家寶生理量測設備及健康管理平台，以遠距方式由長照醫學會的專業醫療團隊，提供史國當地人民相關健康管理服務，藉以提升其健康及幸福感。史國駐台大使恩西比並期待藉由此結合台灣各專長領域的合作模式，共同為提升史國人民的健康來努力。

劉伯恩表示，史國人民的平均壽命只有約60歲，除了愛滋病流行的因素外，主要和肥胖症、糖尿病、高血壓等慢性疾病有關，因此如要提高平均壽命，一定要從慢性病的消弭並搭配公衛教育才是根本之道。他亦期待未來複製擴散此兩國間之合作模式至非洲其他國家，以協助政府拓展台灣外交空間。

過去積極推動家庭幸福結構的幸福家庭聯盟秘書長張坤池則指出，如要有效地提升史國公衛水準，「家庭」是最好的推動單位，藉由家庭的向心力，將可使公衛政策的執行更徹底。

英華達近年來積極發展智慧醫療領域相關軟硬體，「全家寶」品牌更已陸續和全台各醫院、診所及醫學會等展開合作，推廣遠距智慧醫療及照護。全家寶副總曾慶安指出，台灣在智慧醫療領域的發展已具世界級的水準，尤在這兩年疫情中，全家寶生理量測設備及系統更發揮了關鍵的角色，此回全家寶能夠參與長照醫學會跨國送健康至史瓦帝尼之專案，亦深感榮幸。