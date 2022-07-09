臺灣產物（2832）自結上半年累計稅前淨利為4.68億元，自結稅前每股盈餘為1.29元。

由於臺灣產物今年沒有防疫保單理賠影響，該公司營運狀況回到正軌，臺產公布該公司自結6月單月營收淨額為新台幣5.93億元，111年6月單月稅前淨利為3.06億元，該公司自行結算111年1至6月累計營收淨額為30.18億元，上半年累計稅前淨利4.68億元，自結稅前每股盈餘為1.29元。