臺灣產物（2832）自結上半年累計稅前淨利為4.68億元，自結稅前每股盈餘為1.29元。
由於臺灣產物今年沒有防疫保單理賠影響，該公司營運狀況回到正軌，臺產公布該公司自結6月單月營收淨額為新台幣5.93億元，111年6月單月稅前淨利為3.06億元，該公司自行結算111年1至6月累計營收淨額為30.18億元，上半年累計稅前淨利4.68億元，自結稅前每股盈餘為1.29元。
臺灣產物（2832）自結上半年累計稅前淨利為4.68億元，自結稅前每股盈餘為1.29元。
由於臺灣產物今年沒有防疫保單理賠影響，該公司營運狀況回到正軌，臺產公布該公司自結6月單月營收淨額為新台幣5.93億元，111年6月單月稅前淨利為3.06億元，該公司自行結算111年1至6月累計營收淨額為30.18億元，上半年累計稅前淨利4.68億元，自結稅前每股盈餘為1.29元。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。