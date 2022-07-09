桃園市長鄭文燦9日陪同桃園市長參選人林智堅到桃園市桃園區景福宮、慈護宮參香祈福。（賴佑維攝）

桃園市長鄭文燦（右三）和曾擔任過升格前的桃園市長蘇家明、桃園市長參選人林智堅合影，稱是3個「桃園市長」。（賴佑維攝）

桃園市長鄭文燦9日陪同桃園市長參選人林智堅到桃園市桃園區景福宮、慈護宮參香祈福，鄭文燦說，盼林智堅無縫接軌，讓桃園有下個黃金十年。林智堅也說，未來100多天將勤走基層，端出牛肉，透過政績、政見爭取市民認同。

鄭文燦、林智堅及黨籍市議員參選人等人9日參訪景福宮、慈護宮，鄭文燦在景福宮細數宮廟歷史，指桃竹過去就是同一生活圈，期盼林智堅無縫接軌，讓桃園有下個黃金十年。

林智堅也說，8日請辭後，就住在太太的桃園娘家，岳母也很高興。林智堅也說，鄭文燦將桃園治理的相當好。而他擔任新竹市長時，和桃園有很多互動，對他來說是很好的事情，跟很好的責任，希望延續過去擔任市長8年5星施政成果，讓桃園更進步，發展一定更好。

林智堅也提到，向開漳聖王祈求，第一希望疫情趕快退散，可以趕快脫下口罩。第二希未來若能當選，讓桃園更進步更好。第三，希望未來100多天透過勤走基層拜訪，團隊也會端出牛肉，透過政績政見爭取市民認同。林智堅表示，他雖然年輕，不過有經驗，當過8年市長，大家也可以看到新竹進步、新竹改變。