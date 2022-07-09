國立台灣史前文化博物館原住民青年藝術節在卑南遺址公園遊客中心展出。（蔡旻妤攝）

國立台灣史前文化博物館原住民青年藝術節在卑南遺址公園遊客中心展出。（蔡旻妤攝）

邁入第10屆的國立台灣史前文化博物館原住民青年藝術節在卑南遺址公園遊客中心展出。館方表示，以南島新視界為主軸，包含台東縣內外7校原住民青年學子參與，呈現多元媒材的藝術創作，並力邀當代原民藝術家用作品與學子們對話，展期至28日，歡迎民眾參觀。

展示內容豐富多元、形式廣泛，涵蓋傳統的木雕、陶土、織品、刺繡及歌舞，或以影像、多媒體等當代媒材進行各類藝術創作，展現創意與生命力。

各校學子將傳統文化、技藝融入藝術教育，推動文化傳承，每年也聚焦原藝節的主題，無論是環境、族群議題，或是自我生命的詮釋，讓新世代的南島青年，在展覽平台中透過創作闡述、交流，相互激盪、成長。

史前館副研究員林建成表示，參展學校包含國立關山工商、國立台東高中、國立台東女中、國立台東大學附屬體育中學、國立台東高商、國立台東大學美產系、大仁科技大學等，學子展現活潑創意與生命力。

林建成說，原住民青年藝術節去年受疫情影響改為線上展覽，今年恢復實體策展，呼應史前館再造更新工程，本屆以「南島新『視』界」為主題，以視覺藝術的「視」角，重新觀看南島族群的文化藝術，邀請學子抒發身為南島青年的觀點與心聲。

原藝節同時也邀請到當代南島資深藝術家參與展出，包括卑南族的伊命、達悟族的「飛魚」（黃清文）、以及馬卡道族的林勝賢，以作品和學子們展開對話；期待經由老、中、青3代不同層面的藝術展演，更全面呈現當代原住民族藝術的現象與面貌。

史前館長王長華表示，感謝國內各高中職原藝班及大學原住民社團多年來熱情支持，10年來，史前館嘗試成為開創原住民藝術教育新型式的一份子，也讓執行「館校合作」推廣教育，達到一定的成效。