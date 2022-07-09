既然電費調漲，為了能夠最簡單省電費，當然是替換一級能效的家電，正如經濟部能源局的數據顯示，像空調在選購時可以高CSPF值的機種為主，也能替換家中10年以上的老舊家電，改購節能家電，平均可省下2.5倍的耗電量，夏季不用電熱水瓶時，也能在需要時改用快煮壺煮水，而此次就將由各大3C通路推薦多款節能家電，以及最近推出的優惠，加上延長至2023年的家電節能補助，空調、冰箱、除溼機的貨物稅減徵，最高可省2000元，正好趁機換一波家電，讓未來省更大。
燦坤向來響應節能不遺餘力，備齊各大品牌一級效能的家電品項供消費者選購，而當中就以冰箱的銷量占比超過90%，空調、除溼機更高達99%，明顯民眾已有更換節能家電的趨勢及意識，業者也建議，消費者因在疫情時期常會囤購買食物，此時就能入手大容量冰箱，不僅能一次買足食物、不用到人擠人的菜市場減少接觸風險，更能讓食物在冰箱保留空間，減低功耗；而燦坤也正推出會員特典，19日前指定空調享8折起優惠，指定空調送標準安裝，再享玉山級安裝，全品牌分離式空調，單張發票滿10萬即享好禮3選1以外，指定冰箱77折起，買指定冰箱、洗衣機最高再送1000燦坤K幣。
全國電子也表示，現在於門市展售，無論空調、冰箱、除溼機的一級能效家電，均占達90%以上，更建議消費者在購買能源效率1級的變頻冷氣時，可配合電風扇或循環扇，讓室內空氣對流、提高冷房效果，輕鬆達到節能省電的目的，像現在就有空調夏季熱賣商品下殺77折，買指定空調配合周末環保集點送2000元、指定銀行回饋金等優惠；業者於18日前亦推出涼夏大破盤抗漲優惠，刷指定銀行卡享最高24期0利率，搭配指定銀行分期刷卡享最高萬元回饋，更推出會員獨享空調購物禮，綁定LINE好友、買空調滿2萬送千點LINE POINTS，台灣Pay、悠遊付還享最高10%回饋，再贈1000元全國電子折價券。
神腦國際就分享到，與其苦惱如何減少電費支出，不如先檢視家中電器的老舊程度，特別是老舊的冰箱、空調耗電量高，機齡逾10年的家電才是耗電的隱形兇手，換購新款一級節能家電，平均能節省30%以上用電量，現更享獨家加碼購買全系列冰箱、冷凍櫃、空調送玻璃保鮮盒提袋組，滿2萬再加碼送三刀頭全機水洗電鬍刀；而神腦全通路現享刷星展卡單筆分期滿5000，享800元神腦福利金，刷花旗單筆分期滿額享最高回饋1500元優惠，使用「Pi 拍錢包」綁定「慢點付」付款，筆筆即享實付金額3%P幣，回饋無上限。
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