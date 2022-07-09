既然電費調漲，為了能夠最簡單省電費，當然是替換一級能效的家電，正如經濟部能源局的數據顯示，像空調在選購時可以高CSPF值的機種為主，也能替換家中10年以上的老舊家電，改購節能家電，平均可省下2.5倍的耗電量，夏季不用電熱水瓶時，也能在需要時改用快煮壺煮水，而此次就將由各大3C通路推薦多款節能家電，以及最近推出的優惠，加上延長至2023年的家電節能補助，空調、冰箱、除溼機的貨物稅減徵，最高可省2000元，正好趁機換一波家電，讓未來省更大。

燦坤推薦聲寶一對一變頻單冷空調，會員價2萬3900元，加購1000元遙控器，即可升級享冷暖功能，送標準安裝、再享專業玉山級安裝，享滿2台好禮多選1、加購指定清淨機享獨家加購價優惠。（燦坤提供）

燦坤推薦HITACHI 475公升平面式無邊框鋼板五門冰箱，促銷價4萬8900元，送ikiiki伊崎 2L陶瓷蒸煮電火鍋，登錄再送千元虛擬商品券，獨家送燦坤K幣300。（燦坤提供）

燦坤的TOSHIBA 1.7L雙層不鏽鋼快煮壺，促銷價1590元。（燦坤提供）

燦坤向來響應節能不遺餘力，備齊各大品牌一級效能的家電品項供消費者選購，而當中就以冰箱的銷量占比超過90%，空調、除溼機更高達99%，明顯民眾已有更換節能家電的趨勢及意識，業者也建議，消費者因在疫情時期常會囤購買食物，此時就能入手大容量冰箱，不僅能一次買足食物、不用到人擠人的菜市場減少接觸風險，更能讓食物在冰箱保留空間，減低功耗；而燦坤也正推出會員特典，19日前指定空調享8折起優惠，指定空調送標準安裝，再享玉山級安裝，全品牌分離式空調，單張發票滿10萬即享好禮3選1以外，指定冰箱77折起，買指定冰箱、洗衣機最高再送1000燦坤K幣。

全國電子推薦東元R32一級變頻空調，破盤價4萬2900元，另享周末環保集點再送2000元，花旗銀行空調專案滿3萬送500，會員綁定LINE消費滿2萬送千點等優惠。（全國電子提供）

全國電子推薦東芝601L玻璃變頻六門冰箱，破盤價6萬9900元，另享永豐銀行滿6萬回饋2200元，買冰箱送價值9799元好禮等優惠，狂享3萬4000元回饋。（全國電子提供）

全國電子推薦SHARP 12L 空氣清淨除溼機，破盤價1萬4900元。（全國電子提供）

全國電子推薦一級能效晶工牌16.3L智能溫熱開飲機，破盤價6290元，回函送精工1.7公升快煮壺。（全國電子提供）

全國電子也表示，現在於門市展售，無論空調、冰箱、除溼機的一級能效家電，均占達90%以上，更建議消費者在購買能源效率1級的變頻冷氣時，可配合電風扇或循環扇，讓室內空氣對流、提高冷房效果，輕鬆達到節能省電的目的，像現在就有空調夏季熱賣商品下殺77折，買指定空調配合周末環保集點送2000元、指定銀行回饋金等優惠；業者於18日前亦推出涼夏大破盤抗漲優惠，刷指定銀行卡享最高24期0利率，搭配指定銀行分期刷卡享最高萬元回饋，更推出會員獨享空調購物禮，綁定LINE好友、買空調滿2萬送千點LINE POINTS，台灣Pay、悠遊付還享最高10%回饋，再贈1000元全國電子折價券。

神腦國際推薦DAIKIN大金 4-5坪 經典V系列變頻冷暖空調，促銷價2萬7702元，加碼送KINYO三刀頭全機水洗式電鬍刀、台灣製玻璃保鮮盒保溫提袋組。（神腦國際提供）

神腦國際推薦Panasonic 500L 絲紋黑色三門鋼板電冰箱，促銷價3萬5100元，原廠送石墨烯膠原蛋白被，加碼再送台灣製玻璃保鮮盒保溫提袋組、KINYO三刀頭全機水洗式電鬍刀。（神腦國際提供）

神腦國際推薦LG 17L變頻除溼機，促銷價1萬9490元。（神腦國際提供）

神腦國際就分享到，與其苦惱如何減少電費支出，不如先檢視家中電器的老舊程度，特別是老舊的冰箱、空調耗電量高，機齡逾10年的家電才是耗電的隱形兇手，換購新款一級節能家電，平均能節省30%以上用電量，現更享獨家加碼購買全系列冰箱、冷凍櫃、空調送玻璃保鮮盒提袋組，滿2萬再加碼送三刀頭全機水洗電鬍刀；而神腦全通路現享刷星展卡單筆分期滿5000，享800元神腦福利金，刷花旗單筆分期滿額享最高回饋1500元優惠，使用「Pi 拍錢包」綁定「慢點付」付款，筆筆即享實付金額3%P幣，回饋無上限。