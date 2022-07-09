因著自本月電費開始調漲，住宅每個月若用電超過1000度，電價將會調漲9%的原因之下，不少民眾在通澎下都更關心自己花掉的一分一毫，更會注意自家的用電度數及省電妙招，很多人以為買了一級能效的家電就會省電費，更有不少民眾以為，空調才是夏日用電量最大的家電，但其實很多隱藏的小細節，正是慢慢地讓電費升高的原因之一，此次就將介紹五大省電小撇步，讓民眾也能輕鬆省電、守護通澎下的荷包。

第一步：查看用電度數習慣、了解耗電原兇

透過台電APP，登入電號後即能隨時查詢「用電總覽」，利用近6期的帳單金額及用電度數、同期的電費及用電度數比較等資料，來分析家中電費飆漲的原因。（翻攝台電APP）

現在已經不再需要收集起每期的電費帳單，只要透過台電APP，登入電號後即能隨時查詢「用電總覽」，像近6期的帳單金額及用電度數等，都能一一查閱，更能利用同期的電費及用電度數比較，來思考家中近一年來，有新添購或更常用的家電，了解後就能知道與過去用電有什麼不一樣的習慣，比如因疫情爆發，不少人家裡都添購了空氣消淨機，此時就能觀察使用比例來分配使用時間，另外還能知道自家的輪停組別，為常停電的夏天率先做好準備。

第二步：正確使用空調節能又舒適

雖然一級能效的變頻空調，已經比傳統空調更節能省電，但假如再加上正確使用的方法，當然就能更省錢。（大金空調提供）

雖然一級能效的變頻空調，已經比傳統空調更節能省電，但假如再加上正確使用的方法，當然就更能省錢，一般民眾使用空調時的謬誤，都以為空調不夠冷，那就直接降低溫度即可，而台電就提醒民眾，首先要選對坪數與能效相對的空調，其次因冷氣剛開始運轉時，為了達到設定的溫度，一開始就會以最耗電的高功率運轉，如果再突然把溫度一下子調得太低，反而更會將高功率運轉時間拉長而耗電，所以在剛開空調時，可以搭配電風扇加速室內的空氣對流，同時也能將空調改成出風的搖擺模式，即能讓空間更快速達到指定溫度。

另外因為人類在睡覺時體溫會下降，所以在睡覺時也能設定舒眠功能，在入睡後空調將自行上調1-2度的溫度，若空調沒有此功能，也能預先設定關機時間，再配合電風扇達到空氣循環，在睡眠時就不會被冷醒或熱醒。而經濟部能源局也提醒民眾，選購時可以高CSPF值的機種為主，CSPF值越高越省電，一般CSPF值每提高0.1即可節約2-3%空調用電，同時可設定為26-28度之間，開啟自動功能以在達到設定溫度後更省電的效果，加上每兩周清洗濾網一次，即能大大減低空調的負擔。

第三步：檢查家中的舊電器耗電、減少功耗最重要

經濟部能源局的節約能源園區中，民眾可透過「家庭電器用電家計簿」查詢自家家電的用電電耗。（翻攝經濟部能源局網站）

據經濟部能源局的數據顯示，10年以上老舊家電的耗電量，平均為節能家電的2.5倍，在夏季用電尖峰時期影響當然變得更大，像空調在夏季占總用電量近47%、一年總占上27.7%的用電量，為家中最吃電的家電以外，一直長開的冰箱、電燈也各占上10-13%左右，還有隨時待命的電視，與需要瞬間加熱的電鍋亦各占了近7%的年度用電量。但這些都是日常必不可少的家電，因此可以利用各種方法來減少耗電，像空調當溫度每調高1度，就可省下6%的空調電力，冰箱也不要一直開關門，更不要像爆滿的「阿嬤冰箱」般裝滿，只裝8分滿即能避免冰箱加大功耗，燈泡也能改用LED燈泡，即能在日常各方面也更省電。

還有更不能小看了長期待命的電熱水瓶，不少人家中為了隨時都能喝到熱水而讓其24小時運作保溫，但台電就建議消費者，可設定溫度在60-70度左右即方便飲用又能省電，又或是設定加熱時間，等需要時才加熱，像夏天較少喝到熱水時，也不妨可以在需要時改用快煮壺煮水，喝不完再倒誰保溫瓶保溫，因為以5公升的電熱水瓶為例，就算是一級能效的機種，長時間保溫下，每年仍會耗電約233度，更不用提老舊款式的機種，假如對自己家中的家電耗電量不了解，也能到經濟部能源局的節約能源園區中，在「家庭電器用電家計簿」查詢。

第四步：出門順手關電源免待機家電白費電

經濟部能源局的節約能源園區中，有著多種不一樣教導民眾省電的小撇步。（翻攝經濟部能源局網站）

平常不少人都會把家電長期插在電源上待機，但依工研院測試統計，待機電力約占家庭用電之7.4%，在外出及長時間不使用時，正是白白浪費電的時候，像關機還亮著小紅燈的電視、有顯示時間的微波爐、顯示溫度的冷氣機，還有音響、洗衣機、電腦及螢幕等，還有可使用搖控器開關的家電，其實都屬於「待機電力家電」，當中最吃電的莫過於儲備型電熱水器，以小家庭的60公升以下機種來說，平均保溫用電每天就達1.08度、一年就耗上1021元，另外還有像微波爐、洗衣機，每年待機的耗電費用就高達86-92度左右，所以平常在外出時，就能把待機電器開關切掉，或直接拔掉插頭，又或是加裝定時器來開關電源，這樣就能方便地省電省錢。

第五步：善用智慧家電省電

LG的TWINWash雙能洗洗衣機，能單獨利用下層的迷你洗衣機，來應付少量清洗衣物的需求，省水又省電。（LG提供）

現在流行的智慧家電，並不僅是讓你開口就能啟動家電那麼簡單，而是在使用過程中也能省電的好幫手，像是智慧洗衣機就能自動偵測衣服的重量，自動調整成最省水、省電的洗衣狀態運轉，以LG的TWINWash雙能洗洗衣機來說，更能單獨利用下層的迷你洗衣機來應付少量清洗衣物的需求，還有像智慧溫度、溼度計，連結後就能讓空調或除溼機在設定的條件下開關，避免不必要使用的時候耗電，不少智慧家電也能監控使用狀態，遠端隨時控制更不怕出門時忘記關閉家電電源。