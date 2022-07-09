民眾黨台南永康區市議員參選人江品璁及立委蔡壁如聯合服務處成立，不僅民眾黨主席柯文哲專程南下揭牌，就連國民黨台南市長提名人謝龍介、無黨籍台南市長參選人許忠信及議長郭信良等人，也都到場相挺。（洪榮志攝）

下屆台南市議員選舉，民眾黨首度在台南市插旗，一口氣提名6人在6個選區參選。民眾黨主席、台北市長柯文哲9日南下替子弟兵加油打氣時，強調民眾黨在台南推出的6名議員參選人，全都是非常優秀的年輕人，籲請鄉親給民眾黨一個機會。

民眾黨台南市永康區議員參選人江品璁及立法委員蔡壁如聯合服務處今天成立，現場冠蓋雲集，不僅柯文哲專程南下揭牌，連國民黨台南市長提名人謝龍介、無黨籍台南市長參選人許忠信及議長郭信良等人也都到場相挺。謝龍介還期盼能夠促成「在野大聯盟」，爭取勝選的機會。

柯文哲認為，年輕人是我們未來的希望，但同時長者也有他們寶貴的經驗，世代應該是共行，而不是對立。台灣的現況需要被改變，此次民眾黨在台南推出的參選人，都是非常優秀的年輕人，尤其江品璁還留學英國，又長期為弱勢發聲，形象良好，是民眾黨極力栽培並寄予厚望的青年戰將。

蔡壁如也說，民眾黨要紮根地方，就必須成立在地服務處；地方的事由江品璁負責，但如果是中央層級的議題，就由她來負責，希望透過地方與中央的連結來強化服務。今天永康服務處的成立，象徵民眾黨又更進一步深入地方經營，她有信心11月26日的選舉，江品璁及其他5名該黨市議員參選人，都能夠拿下不錯的成績，並在台南市議會成立黨團。

江品璁指出，先前在慈善基金會工作時，看到貧窮世襲化，在台灣已成了不可忽視的沉重問題，切身感受到人民的無力與無助，但整個社會似乎還沉浸在意識形態與藍綠惡鬥的漩渦中，因此選擇加入民眾黨，希望能以理性中道的力量，改變台灣的政治生態。