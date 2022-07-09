中國國家統計局9日公布，2022年6月大陸消費者物價指數同比上漲2.5％。其中，城市上漲2.5％，農村上漲2.6％；食品價格上漲2.9％，非食品價格上漲2.5％；消費品價格上漲3.5％，服務價格上漲1.0％。1­­—6月平均，大陸消費者物價比上年同期上漲1.7％。

6月份，大陸消費者物價環比持平。其中，城市持平，農村持平；食品價格下降1.6％，非食品價格上漲0.4％；消費品價格下降0.1％，服務價格上漲0.2％。

一、各類商品及服務價格同比變動情況：

6月份，食品菸酒類價格同比上漲2.5％，影響CPI（消費者物價指數）上漲約0.70個百分點。食品中，鮮果價格上漲19.0％，影響CPI上漲約0.34個百分點；蛋類價格上漲6.5％，影響CPI上漲約0.04個百分點；鮮菜價格上漲3.7％，影響CPI上漲約0.07個百分點；糧食價格上漲3.2％，影響CPI上漲約0.06個百分點；畜肉類價格下降4.7％，影響CPI下降約0.16個百分點，其中豬肉價格下降6.0％，影響CPI下降約0.08個百分點；水產品價格下降3.3％，影響CPI下降約0.07個百分點。

其他七大類價格同比均上漲。其中，交通通信、教育文化娛樂、其他用品及服務價格分別上漲8.5％、2.1％和1.7％，生活用品及服務、居住價格分別上漲1.5％和0.8％，醫療保健、衣著價格分別上漲0.7％和0.6％。

二、各類商品及服務價格環比變動情況：

6月份，食品菸酒類價格環比下降1.0％，影響CPI下降約0.28個百分點。食品中，鮮菜價格下降9.2％，影響CPI下降約0.19個百分點；鮮果價格下降4.5％，影響CPI下降約0.10個百分點；蛋類價格下降4.3％，影響CPI下降約0.03個百分點；水產品價格下降1.6％，影響CPI下降約0.03個百分點；畜肉類價格上漲1.0％，影響CPI上漲約0.03個百分點，其中豬肉價格上漲2.9％，影響CPI上漲約0.04個百分點。

其他七大類價格環比三漲兩平兩降。其中，交通通信、教育文化娛樂、其他用品及服務價格分別上漲2.2％、0.1％和0.1％；居住、醫療保健價格均持平；生活用品及服務、衣著價格分別下降0.2％和0.1％。