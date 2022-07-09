針對先前中國大陸媒體謠傳中華男籃在世界盃資格賽期間，造成中國隊球員染疫的消息，中華籃協9日發表嚴正聲明，強調中華男籃全程都有快篩陰性才能出賽，且無隱匿疫情情況，以下是籃協聲明，「有關台灣部分媒體未經查證即引用中國大陸媒體說法，質疑中華男籃傳染新冠病毒導致中國隊多人確診一事，本會特別提出嚴正聲明如下：

中華隊確診球員均依大會防疫規定在飯店房間隔離，並未外出，而中華隊隊職員於參賽期間每天均進行快篩檢測，檢測結果陰性才入場參加比賽，絕無隱匿疫情之情形。

中華男籃隊本次會兵分兩路參加世界盃資格賽及亞洲盃，係因亞洲盃為亞運培訓參賽計畫之一，世界盃資格賽上階段沖繩賽事結束後，本會即已公告本階段賽事會以年輕優秀球員為主，後來亞運宣布延期後，經兩隊教練團協調將部分年輕球員改參加世界盃資格賽，累積國際賽經驗。

中華隊在出發前檢測，阿提諾及劉駿霆呈現陽性無法出國參賽，在抵達澳洲墨爾本後，雖然澳洲政府防疫規定已鬆綁，大會規定如有身體不適狀況即須快篩，林正因出現不適症狀快篩陽性，全隊篩檢結果王子綱也呈陽性，立即通報FIBA醫療官員並將兩位球員留置在飯店房間隔離，中華隊全體人員也配合大會規定每日快篩，陰性者才可進入球場比賽，中華隊球員確診訊息大會也同步告知其他三支隊伍，用餐時間則安排在獨立空間用餐。

比賽結束後直到離境前，中華隊並未與中國隊有任何接觸，為配合我國政府規定，在離澳前再次進行PCR檢測，確診球員由防護員留下陪同至隔離期滿後返台，其餘人員已在7月7日順利返抵國門，目前正在進行居家檢疫及自主防疫中。

中華男籃隊自開訓以來即實施定期快篩，隨時掌握隊職員健康狀況，希望隊職員均能在安全、安心的狀態下順利完成比賽返回台灣，隱匿疫情散播病毒給其他國家球員的說法，要與事實不符，特此聲明與各界周知，也希望大家繼續為中華隊加油打氣，團結一心成為我們球員的最佳後盾。」