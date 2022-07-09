暑假又逢天氣酷熱，台中市2名男子今（9日）上午10時30分左右，夥同前往和平區谷關管制哨上游2公里處，一處溪床游泳。台中市消防局指出，因該處潭水的水深達3公尺深，加上水流緩慢；其中1人發現年約16歲的同伴不見蹤影，趕緊上岸報警。

和平區谷關今天上午有2人，前往野溪游泳，因該處水深答3公尺；其中1人失蹤，目前正搜尋中。（民眾提供）

和平區谷關今天上午有2人，前往野溪游泳，因該處水深答3公尺；其中1人失蹤，目前正搜尋中。（民眾提供）

和平區谷關今天上午有2人，前往野溪游泳，因該處水深答3公尺；其中1人失蹤，目前正搜尋中。（民眾提供）

台中市消防局獲報後，立馬出動消防車4輛、救護車1輛、人員9人等，火速前往搜救；警消強調，到中午還在持續搜救中。

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