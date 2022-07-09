今天大聯盟明星賽先發正式出爐！上季美聯MVP「二刀流」大谷翔平再次入選，在美聯先發指定打擊第二階段超越太空人阿瓦瑞茲(Yordan Alvarez)，連兩年扛下美聯先發DH重任。此外隊友「神鱒」卓奧特(Mike Trout)也獲得先發外野手位置，普侯斯(Albert Pujols)、卡布瑞拉(Miguel Cabrera)則靠「傳奇條款」闖進明星賽。

Two of the best hitters in the American League. pic.twitter.com/5PMqGUvAzI — MLB (@MLB) July 8, 2022

本季明星賽先發名單全數誕生，一字排開陣容相當豪華，而備受矚目的上季美聯MVP大谷再次獲選美聯先發DH，原本他在第一階段以50多萬票落後太空人強打阿瓦瑞茲，但第二階段強勢逆轉，有如本季表現一樣倒吃甘蔗，目前大谷打擊部分有19轟54打點10盜壘，打擊率.262，不及阿瓦瑞茲26轟60打點.312打擊率，仍順利擊敗對手。

而美聯先發位置分別為一壘藍鳥小葛瑞洛(Vladimir Guerrero Jr.)、二壘太空人艾爾圖維(Jose Altuve)、三壘紅襪狄弗斯(Rafael Devers)、游擊手白襪提姆安德森(Tim Anderson)、捕手藍鳥柯克(Alejandro Kirk)、指定打擊天使大谷翔平，外野則有洋基賈吉(Aaron Judge)、史坦頓(Giancarlo Stanton)、天使卓奧特。

74 homers among 'em.



The AL #AllStarGame outfield is different. pic.twitter.com/id7HgTfFvP — MLB (@MLB) July 8, 2022

國聯先發為一壘紅雀戈史密特(Paul Goldschmidt)、二壘馬林魚奇松(Jazz Chisholm Jr.)、三壘教士馬恰多(Manny Machado)、游擊手道奇崔伊騰納(Trea Turner)、捕手小熊康崔拉斯(Willson Contreras)、指定打擊費城人哈波(Bryce Harper)，外野有道奇貝茲(Mookie Betts)、勇士小阿庫尼亞(Ronald Acuna Jr.)、巨人彼德生(Joc Pederson)。

Albert Pujols and Miguel Cabrera have been selected to play in the 2022 MLB All-Star Game 🤩 pic.twitter.com/4KnnuuEOV4 — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) July 8, 2022

值得一提的是聯盟本季新增明星賽「傳奇條款」，由主席在兩聯盟各挑一位資深球星進名單，最後由本季回歸紅雀的普侯斯、老虎重炮卡布瑞拉獲選，普侯斯本季出賽46場有4轟18打點1盜壘，打擊率.198。卡布瑞拉出賽71場貢獻3轟31打點，打擊率.304，相信兩位的加入能讓比賽更有看點，明星賽將在本月19日於道奇主場舉行。