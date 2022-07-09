澎湃新聞報導，北京市文化和旅遊局9日宣布，將從7月10日起向消費者發放總額不超過3000萬元（人民幣，下同，約合新台幣1.305億元）的京郊住宿消費券。消費者在預訂門頭溝、房山、通州、順義、昌平、大興、懷柔、平谷、密雲、延慶等10個郊外行政區周日至周四（節假日除外）的旅店和鄉村民宿時，可以線上領取消費券，單筆訂單享受5折優惠，最高補貼不超過1000元。

根據安排，京郊住宿消費券預計分3期發放，第一期為2022年7月10日至7月31日；第二期為2022年8月1日至8月31日；第三期為9月1日至9月30日，當月領取當月有效。

值得注意的是，同一個用戶每月可領取一張消費券，在預訂帶有「京郊住宿券」標識的旅店和鄉村民宿時使用。

北京市文旅局相關負責人表示，在疫情防控常態化和文旅行業長時間遭受疫情影響的背景下，北京發放京郊住宿消費券既可以讓近一段時間以來消費者積蓄的文旅消費需求得到釋放，鼓勵消費者錯峰到京郊品嘗美食，欣賞美景，體驗生活，感受京郊魅力，也可以讓廣大京郊的文旅企業獲得更多向消費者提供服務的機會。

消費券使用時間定在7月10至9月30日之間每周日至四，主要考慮到在疫情防控常態化條件下，利用暑期這個有利時間段，引導消費者錯峰出行。特別是讓包括放暑假的學生、休假的親子家庭，以及退休群體等能在工作日出遊的消費群體，到京郊旅遊休閒，減少周末到京郊的人員聚集，減輕郊區因人員出遊帶來的疫情防控壓力，降低疫情傳播風險。下一步，市文旅局還將舉辦系列文旅促消費活動，舉辦消夏延慶、休閒密雲、品酒房山等配套活動，推出北京十大微度假目的地。

去哪兒網總裁勾志鵬介紹，此次住宿消費券使用範圍涵蓋了北京京郊近萬家酒店和鄉村民宿，其中包括了一大批高星高熱酒店和精品民宿。如古北水鎮大酒店、北京日出東方凱賓斯基酒店、核桃小院等。

勾志鵬指出， 7月1日至7月7日，酒店預訂量比上周增長21％，較2019年疫情前同期預訂量增加了12％，也已超過2021年同期預訂量。從去哪兒目前訂單量來看，北京位居暑期熱門酒店旅遊城市TOP4，熱門景點旅遊城市TOP3。