新竹市長林智堅辭職後展開桃園選舉行程，今（9）日在重申自己是論文原創者，盼有心人士不要再魚目混珠。對此民眾黨立委、桃園市長候選人賴香伶表示，論文門明明就是「是非題」，但林總是用「申論題」回應各界質疑，她也說民進黨現在根本是「全黨救一人」。

賴香伶表示，林智堅涉及論文抄襲爭議，明明是一個「是非題」，但他總是用「申論題」回應社會各界的質疑，林智堅是不是論文的原創者？其實他只要拿出原創者證據攤在陽光下，一切就可以非常明白。到底2008年在中華大學參與了什麼？在2018年台大論文的「原創」資料佐證在哪裡？請林智堅不要用烏賊遁形之術，趕快把資料攤開、公佈出來。

賴香伶說，整個執政黨真的是「全黨救一人」，從總統在臉書上寫「智堅辛苦了」，到相關的部會包括：國安局長陳明通幫他護航，如果連國科會也無預警地把學術倫理規範下架？是不是整體國家「黨政聯合作戰」的伎倆？這樣真是讓大學自主、學術倫理蕩然無存。

賴香伶強調，她呼籲林智堅應該針對國科會研究計畫有沒有抄襲為自己的論文？你在台大國發所與余正煌先生論文雷同度這麼高？這件事到現在說不清楚、講不明白，這樣還要用迂迴戰術想要拖過去，大家對林智堅的誠信是大打折扣。