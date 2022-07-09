台東天后宮將於9月舉辦12年一次的建醮活動。（蔡旻妤攝）

台東天后宮將於9月舉辦12年一次的建醮活動。（蔡旻妤攝）

逾百年歷史的台東天后宮將舉辦12年一次的建醮活動，會議中通過9月22日至24日吃素，雖無約束力但呼籲市民配合；台東市長張國洲及台東肉品市場皆會配合；另台東區漁會、全國連鎖賣場和速食店等餐飲業者則表示，是否跟進仍需討論。

台東天后宮成立於光緒15年，迄今已133年歷史，有清代光緒帝賜匾，留存至今，政府公告為歷史建築。這間由官民合作集資興建的天后宮，是台東縣漢人自清代移民台東的開發史見証，成為台東的文化地標。

天后宮表示，由1962年當時的主委林錦泉及委員會決定，台東市每12年舉行1次虎年7期祈安清醮，今年循例已是第6次舉辦，成為地方宗教盛事。天后宮董事長林有德9日開會說明，並同時聽取相關單位意見，會中通過9月22日至24日台東市吃素3天，不強制但呼籲台東市民、餐飲及屠宰單位配合。

台東縣農產股份有限公司業務研發部經理陳明龍與會時指出，配合攤商年度旅遊，肉品市場將跟進配合不殺豬和休市，但有幾天不殺豬還要再討論。台東區漁會總幹事李振元表示，台東市吃素期間是否配合漁市休市，漁會還要與漁民、相關業者討論再做決定。

台東市長張國洲表示，會全力配合天后宮建醮活動，傳承文化，活動開始前將會加強在中央市場宣導9月22至24日吃素。

天后宮表示，12年1次的建醮，活動中都會依往例吃素，過去是吃素1周，從上次起開始縮短3天。12年前各單位都很配合，今年的科儀項目自9月1日起至28日，天后宮近日起會全面宣導。

林有德說，建醮活動可以祈求國泰民安、風調雨順，做生意的人可以賺錢，大家都平安。台東清醮祭典歡迎台東鄉親一起共襄盛舉，希望能全台東市吃素3天，然後普渡開葷，如今社會開放，要不要吃素也不具約束力，存乎一心而已。