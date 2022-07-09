新竹市政府投入8200萬元，啟動西大路地下道44年來首度大規模整建工程，第1階段採半封閉施工已將完成，第2階段自16日起至8月29日採全線封閉道路施工45天，市府也提醒汽、機車、行人改走替代道路。

市府指出，竹市西大路地下道作為市區連接園區的重要道路，為改善整體防水、抽水設施、增加照明、補強結構、修補鋼筋外露、整合通廊景觀等，今年4月啟動西大地下道結構補強暨景觀改善工程，並重新設計出入口意象，提升安全性，預計10月底完工。

第2階段地下道封閉期間，汽車替代道路主要改以振興陸橋、東大陸橋，通往前站、後站；機車可利用振興陸橋、竹蓮街機車地下道、東大路機車地下道作為替代道路；行人則以竹蓮街人行地下道作為替代通道。

工務處說明，施工安排以集中連續作業、減短作業期間、封閉道路前置完善措施，並加速趕工減少縮短對市民造成不便，請民眾行經管制區域，應減速慢行或提前改道，遵照施工管制人員指揮及引導告示牌指示行駛，以維行車安全。

市府公布替代道路路線，汽車「市區往竹科」方向，可由市區轉西大路、林森路、振興陸橋、食品路、南大路、西大路、寶山路。汽車「竹科往市區」方向，可由寶山路轉西大路、食品路（或南大路）、振興陸橋、林森路、西大路。