新華網9日報導，交通運輸部8日下午以交通運輸新業態協同監管部際聯席會議名義，對貨拉拉、滿幫、快狗打車、滴滴貨運進行約談。通報了近期貨車司機集中反映的互聯網貨運平台公司壓價競爭、多重收費、違規運營等損害貨車司機合法權益的問題。

大陸交通部稱，約談要求，互聯網道路貨運平台要提高站位、正視問題，立即對壓價競爭行為進行整改，著力規範平台收費行為，堅決消除超載超限、違規載客、運輸違禁品等安全隱患，嚴格落實「陽光行動」民生實事部署要求，向社會公開抽成比例或會員費上限，採取切實有效措施，著力維護公平公正的市場秩序，著力維護貨車司機合法權益，著力維護行業安全穩定發展大局。

陸媒報導，據黑貓投訴平台顯示，貨拉拉投訴為1萬8923條，滴滴貨運735條，滿幫1431條結果，快狗打車為3930條，其中多數為平台運營、保證金不退換、運價爭執等問題。

據了解，在2022年1月20日，交通運輸新業態協同監管部際聯席會議辦公室也曾對滿幫、貨拉拉、滴滴貨運、快狗打車等4家互聯網道路貨運平台公司進行過約談，也對滴滴出行、曹操出行、T3出行、美團出行等4家網約車平台公司進行提醒。

約談提醒指出，近期貨車司機集中反映互聯網道路貨運平台隨意調整計價規則、上漲會員費，誘導惡性低價競爭，超限超載非法運輸等問題，涉嫌侵害從業人員合法權益，引發貨車司機普遍不滿和社會廣泛關注。當時約談提醒要求，各平台公司要正視自身存在的問題，認真落實企業主體責任，舉一反三，立即進行整改。

事後，各平台公司表示，將按照約談提醒要求，對存在的問題進行積極整改，全面系統審視平台經營行為，依法合規開展經營，切實保障貨車司機、網約車司機等從業人員合法權益，推動交通運輸新業態健康穩定高品質發展。