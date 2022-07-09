日本前首相安倍晉三昨（8）日在奈良發表演講時遭遇槍擊，送醫搶救後不治。據報導，日本對槍支管控十分嚴格，是世界上槍支犯罪率最低的國家之一，2021年日本僅有1人因槍擊死亡。

據「日本網」（nippon.com）8日報導，日本對槍支管控十分嚴格，與暴力集團無關的槍擊事件非常少。安倍晉三在光天化日之下遭槍擊身亡更是「前所未見」。

日本警察廳的數據顯示，2021年日本共發生10起槍擊事件，其中8起與暴力團體有關，僅有1人因槍擊死亡。而自2017年來的5年內，每年因槍擊死亡的人數最多為4人。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，安倍晉三遭槍擊身亡的消息震驚日本，因為對槍支管控嚴格，日本是世界上槍支犯罪率最低的國家之一。京都外國語大學公共外交教授史諾（Nancy Snow）表示，日本人無法想像美國的槍枝文化，「這次槍擊事件將永遠改變日本」。