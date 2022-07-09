鯉魚潭設置大型裝置藝術，有紅面鴨及縣鳥朱鸝，還有拍照裝置藝術「天使之翼」等。（花蓮縣府觀光處提供）

國內疫情趨緩，民眾出遊興致也大幅提升，花蓮鯉魚潭紅面鴨活動今年邁入第10年，將於本月16日登場，縣府觀光處擴大安排夜間互動光環境，讓鯉魚潭整個亮起來，夜晚超美麗。「水舞光影秀」也將以今年熱門電影《捍衛戰士》主題曲作編排，為開幕週量身打造，加上星空煙火秀的綻放，為遊客帶來專屬開幕週限定的視覺、聽覺饗宴，歡迎全國民眾到花蓮鯉魚潭慶祝！

9年已吸引超過500萬人次造訪的鯉魚潭風景區紅面鴨活動，只有去年因疫情延後舉辦。縣長徐榛蔚表示，已邁入10周年的紅面鴨活動，緣起是為了讓花蓮縣民不用舟車勞頓跑到台北去看黃色小鴨，打造了屬於花蓮人自己的「紅面鴨」。之後陸續加入水舞、水彩光影、水上劇場主秀及親子互動演出等元素，成為每年暑期遊客到花蓮必遊之地。

觀光處長張志翔表示，今年水上劇場主秀表演以「洄家（回家）」為主題發想，請到由北漂青年所組成的太巴塱天藝舞團，帶領花蓮在地的舞者演出，就像故鄉花蓮心心念念在外的青年遊子可以回來，跟著最熟悉的土地及親愛的家人一同團聚，在家鄉落地生根發展！

活動16日登場，持續到8月14日，水上劇場主秀首週以6族禮讚為主題，加上高40米百變水舞秀，展現原民力與美的震撼！創新的水舞光影秀將以電影《捍衛戰士》主題曲作編排，接續星空煙火秀，一同打造視覺、聽覺感官饗宴，高規格、新陣容歡慶紅面鴨10週年。

觀光處表示，今年紅面鴨10週年的活動園區將會更大更亮！擴大的夜間互動光環境，讓鯉魚潭整個亮起來，夜晚超美麗，現場有3座大型裝置藝術，包括一對紅面鴨及縣鳥朱鸝，將現身園區與大家見面。在週末六、日上午還有精彩的親子歡樂秀。

張志翔表示，民眾除自行開車至活動現場外，搭乘北花線國道客運就能參加送花蓮好Q購物金活動，歡迎民眾多搭乘大眾交通工具，這個夏天就要到花蓮一起舒壓、釋放FUN鴨力。