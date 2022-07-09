熊仔坦承很感性。（公視提供）

熊仔（右二）與主持人炎亞綸、唐綺陽、吳姍儒相見歡。（公視提供）

有「韻腳無限總裁」之稱的嘻哈歌手熊仔，日前上公視談話節目《36題愛上你》，坦言自己蠻容易哭的，很多行為都先感性，再用理性方式解釋、包裝它，這讓主持人唐綺陽立刻說：「我收你為徒！」

熊仔新專輯中有首〈星座學家〉描繪追求實證的理工男與相信星座的女友故事。熊仔表示沒有到不喜歡星座，認為科學是講求一定步驟的驗證，他說：「我覺得現在沒有辦法證明，不代表它不存在。」

一般人對處女座第一印象是「潔癖、龜毛、完美主義、機車」，星座是處女座的熊仔也自認在創作上，處女座的特質他都有，自稱「精神層面也有些潔癖」，讓Sandy直說：「你真的就是處女座啊。」讓熊仔點頭苦笑。

熊仔在台灣首檔饒舌選秀節目《大嘻哈時代》擔綱導師，一度被參賽者創作觸動而淚灑攝影棚。《36題》節目上，炎亞綸也說熊仔「其實一切都是感性在牽著走」，熊仔坦言：「我很多行為都是先感性，然後會想要用理性方式去解釋、包裝它們。」自承「算還蠻容易哭的」。

沒想到唐綺陽立刻對熊仔說：「這是好事，你適合學占星，來！我收你為徒。」還說他用理性包裝他的感性，用不相信包裝他的相信，直呼：「我這是在解放他。」熊仔聽了開玩笑說自己「深櫃」，幽默化解主持人攻勢。

熊仔身為台大研究所高材生，但《36題》節目上披露自己小學時得了個獎，竟是「幽默風趣獎」，開完笑形容「可能老師覺得我很白爛吧？」；炎亞綸在旁補充自己小學也拿過「奇怪的獎」，他說「老師給我『引吭高歌獎』」，讓Sandy笑說「很可愛」。

而熊仔剛獲金曲獎最佳作詞人獎肯定，歷經第二張專輯在金曲獎受挫，加上全球疫情爆發、加盟索尼音樂後，熊仔心情幾度轉折，也努力想證明自己。他沉潛近3年發新發專輯《Pro》，覺得這回創作「自傳性強、比較內心一點」，也在新專輯歌詞「最可怕的不是失去自信，最可怕的是你開始適應」中，闡述創作心路。

訪談將於明（10日）晚9時在公視首播。Yahoo TV、MyVideo、中華電信MOD、Hami Video等影音平台晚10時跟播上架。