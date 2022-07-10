300億元租金補貼專案1日開放申請，營建署表示，開辦首週申請戶超過18萬戶，其中包含逾4萬新戶，線上申請率約97%。以區域而言，6都占比達8成，以新北市8256戶最多。

300億元租金補貼申請自7月1日上路，期限至今年8月31日17時為止，受惠家庭預計將從12萬戶增加到50萬戶；營建署今天指出，開辦首週申請戶數達18萬8369戶，截至7月8日下午5時止，含舊戶帶入試算14萬7205戶、新戶4萬1164戶。

專案針對4大族群加碼補貼方面，申請戶可能同時符合多個補貼資格，營建署表示，經濟或社會弱勢家庭13萬5350戶，約占總申請戶7成；育有未成年子女家庭5萬623戶，約占總申請戶3成；初入社會青年申請戶數達4萬1475戶，約占總申請戶2成；新婚家庭申請戶也達2288戶。

營建署表示，目前新戶申請共有4萬1164戶，線上申請率約97%；若進一步分析租屋地，台北市5680戶，新北市8256戶、桃園市3767戶、台中市7631戶、台南市3538戶、高雄市4923戶，其餘縣市7369戶；整體而言，6都約占8成。

營建署指出，擴大租金補貼政策，透過跨部會合作及政策工具，落實對經濟弱勢及各族群的照顧，透過統計數據顯示，租金補貼「看得到也吃得到」，實質減輕租屋負擔。

營建署提醒，租金補貼也可透過手機線上申請，要先將身分驗證需要的身分證字號及健保卡卡號準備好，租約及存摺封面先拍好存放在手機，隨時隨地都能上網申請。

線上申請5步驟也相當簡單，包含身分驗證、填寫資料、上傳文件、核對資料、完成申請。營建署提醒租屋族，這次租金補貼申請為期2個月，請把握時間。（編輯：黃瑞弘）1110709