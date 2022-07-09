監察院今（9）日指出，監委浦忠成、田秋堇調查「國有林盜伐案」，發現近10餘年經查獲者共計2831件，市價近新臺幣12億元，然非法交易實則難以計數，且盜伐案件仍層出不窮。長期以來行政院漠視盜伐亂象，任令各機關各自為政、各行其是，未盡統合之能，提案糾正行政院。

負責查案監委指出，盜伐林木案件長期存在，時有案件舉發破獲，但相關主管機關並未建立有效防堵機制，始終有幕後金主以山區珍貴林木為生財標的，於第一線竊取國家資源，甚於近年間盜伐犯罪型態演變為盜伐集團、原鄉青年與失聯外籍移工涉案，致山林秩序崩壞、衍生國安危機，凸顯我國土保育及盜伐防治，已非單一林政問題。

監委表示，行政院明知森林範圍廣大，卻僅配置847名森林護管人員，每人平均巡護面積近2000公頃；110年度及111年度由農委會撥付保七總隊辦理林務與野保案件經費幅度高達226％、125％，農委會對森警也並無實質調度權。此外，盜伐集團手法、分工、裝備等皆不斷精進，相較森林警察於現行警政規制，特殊性及專業性未受重視，長期以來，不利優良森警的培植與傳承。

監委表示，按照「原住民族工作權保障法」規定，原住民地區進用相關人員比率應有1／3以上，但森林護管員，於「原住民地區」巡護山林，卻以「各林管處本部所在地」認定採「非原住民地區」的進用比率嚴重忽視原住民護管員在地守護之重要性，違反原住民族工作權保障法意旨。

監委認為，近年來移工涉犯森林法判決確定有罪人數逐年攀升，非本國籍比率近10年來已成長15倍，至110年已達14.61％，足釀國安破口，而原住民參與犯罪比率屢創新高，於109年創新高達31％，相關主管機關都束手無策，另盜伐案獲取暴利卻量刑過輕，市場贓木處處可見。

監委浦忠成、田秋堇表示，以上皆為行政院長久以來漠視盜伐亂象，未察國家社會整體利益長期蒙受實質損害，我國土保育及盜伐防治，已非單一林政問題。行政院任令有關機關各自為政、各行其是，未盡統合之能，難辭其咎。