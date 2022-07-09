神木谷飯店圍牆內的「五葉松神木」，已有千年歷史，今天早上11時許卻驚傳倒塌，所幸未造成人員受傷亡。(民眾提供)

神木谷飯店圍牆內的「五葉松神木」，已有千年歷史，今天早上11時許卻驚傳倒塌，所幸未造成人員受傷亡。(民眾提供)

谷關千年五葉松神木倒塌 主幹將乾燥處理矗立原地

台中市和平區谷關知名地標「五葉松神木」有千年歷史，今天驚傳倒塌！主幹倒下還壓到一旁建築物、玻璃、欄杆等應聲碎裂。神木谷飯店業者羅進洲指出，該棵神木因被白蟻蛀蝕嚴重，專家學者之前就有預期，他將盡可能將原木處理後，矗立在原地成為谷關的精神象徵。

谷關神木谷飯店圍牆內的「五葉松神木」，為台中市谷關地區的知名地標，已有千年歷史，樹圍需由約5至6人才可環抱，高度約36公尺、約12層樓高；很多投宿民眾都會專程前往吸取天地靈氣及芬多精。

羅進洲表示，該「五葉松神木」主幹遭白蟻蛀蝕約2／3，日前植物專家就預期有倒塌之虞，可能因連日的豪大雨主幹重心偏移，加上枝幹茂密等，方於今天上午11時許，從頭部應聲斷裂，橫躺在十文溪上，造成一旁神木谷飯店的多間客房玻璃及欄杆受損。

羅進洲強調，他將盡可能將神木的主幹等予以保存，經乾燥處理後矗立在原地，終究該株五葉松神木是谷關的精神象徵。