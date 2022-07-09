宏佳騰(1599)董事會今年通過辦理「員工持股信託」案，並選定由元大金(2885)旗下元大銀行擔任受託銀行，雙方昨天完成簽訂員工持股信託契約。

宏佳騰動力科技董事長鍾杰霖表示，2018年開始與Gogoro合作，並於2019年發表第一台電動機車，堅守創造企業與社會一同向上、改善國內空汙的問題，加上政府於近二年積極倡導推動「信託2.0計畫」，鼓勵企業及其員工辦理員工福利信託，藉此強化員工對公司向心力，達到留才攬才效果。

宏佳騰動力科技於今年開始著手規劃辦理「員工持股信託」，透過公司獎勵金相對提撥，期能有效激勵員工踴躍參加。對員工而言，透過「員工持股信託」有機會長期參與公司業務經營績效成果，累積財富，作為加強員工未來退休準備的第三支柱，使員工退休後更得以經濟自主，保障退休生活。

宏佳騰動力科技員工已組成員工持股會，由員工授權持股會代表人與元大銀行簽訂員工持股信託契約，約定每月自員工薪資提撥自提金，加上公司提撥的獎勵金，一併交付元大銀行信託管理，長期小額投資宏佳騰動力科技股票。