台中市長盧秀燕9日與市議員李麗華、張玉嬿、賴義鍠、民政局副局長周瑺玫、太平區長許貴芳、太平區農會總幹事余文欽等人一起到太和宮參拜祈福。（馮惠宜攝）

台中市長盧秀燕9日與市議員李麗華、張玉嬿、賴義鍠、民政局副局長周瑺玫、太平區長許貴芳、太平區農會總幹事余文欽等人一起到太和宮參拜祈福。（馮惠宜攝）

台中市「太平太和宮」廟方長期投入公益慈善，熱心參與地方事務。市長盧秀燕今（9）日前往參拜祈福，並頒贈「聖德顯赫」匾額，感謝廟方長期對地方的貢獻，她說，太和宮主祀的媽祖相當靈驗，她也祈求太平媽庇佑地方風調雨順、市民平安健康。

太和宮創立已逾200年，與車籠埔「廣興宮」及頭汴「聖和宮」並稱太平區三大古廟，正殿中龕主祀天上聖母，地方俗稱太平媽，是當地重要的宗教信仰中心。盧秀燕9日與市議員李麗華、張玉嬿、賴義鍠等人一起到太和宮參拜祈福。

盧秀燕說，她三年多前競選市長時前來太平太和宮參拜跟媽祖祈求，因而成為六都唯一的女性市長，這三年努力專心市政，今天專程跟媽祖稟報市政作為，同時贈匾褒揚媽祖神威顯赫。同時也祈願太平媽庇佑每個家庭平安順遂，並盼太和宮主委陳中和帶領所有幹部秉持天上聖母慈悲為懷、救世濟民的精神，繼續為地方服務。

盧秀燕指出，在她上任前，曾向太平媽祈願，她上任後會努力照顧市民需求，包括恢復65歲以上長輩健保補助、積極推動「公托公幼倍增」計畫，為學齡前兒童打造優質、平價的托育環境，今年起生育津貼單胞胎更倍增到2萬元，大幅減輕養育成本帶來的壓力。

民政局表示，太和宮創廟之初，僅堆土為牆、覆茅為頂，經多次修建才稍具雛形，光緒2年（1876），太和宮組織四媽會，公推林肅卿為管理人，光緒12年（1886），地方信眾有感彰化南瑤宮天上聖母信徒漸增，由林肅卿為首組織老六媽會，同時迎來南瑤宮天上聖母香火供奉，並擇定每年農曆3月30日舉行祭典。