華盛頓州天然資源部（DNR）公開的模擬畫面顯示，要是西雅圖斷層（Seattle Fault）出現7.5強震，可能產生什麼影響。
據CNN新聞網9日報導，華盛頓州天然資源部周四推文說，旗下華盛頓州地質調查所（Washington Geological Survey）所做的模擬顯示，一旦發生這樣大的強震，西雅圖摩天輪（Seattle Great Wheel）的海嘯可能高達42英尺（近13公尺），並遠達內陸的流明球場（Lumen Field）和T-Mobile球場。
此外，科學家發現，西雅圖斷層要是出現規模7.5的強震，不到3分鐘近13公尺的海嘯就會侵襲西雅圖地區。聲明中並說，從強震開始，海嘯氾濫和強流可能持續3小時以上。而就目前所知，西雅圖斷層上次發生這類強震，大約是在1100 年前。
文章來源：Simulation shows tsunami waves as high as 42 feet could hit Seattle in minutes should a major earthquake occur on the Seattle Fault
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