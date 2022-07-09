和平區茶岩山男子登山客左腳踝骨折，空勤總隊救援後送就醫。（空勤總隊提供）

和平區茶岩山登山客左腳踝骨折 空勤總隊救援後送就醫

救人如救火！一名男性登山客到和平區茶岩山，因左腳踝骨折。警消指出，因山區加上掌握救人的時間，特通報空中勤務總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊，由消防署特搜員許哲仁出艙實施吊掛作業，現場天氣狀況穩定，吊掛作業順遂，於10時53分完成吊掛作業，11時14分於東勢河濱公園落地，將病患交由消防局救護車後送就醫。

空勤總隊指出，該隊接獲總隊下達命令，派遣UH-60M黑鷹直升機NA-702號機執行任務，任務機組員針對任務實施分組提示及完成任務裝備整備，10時開車，10時17分起飛，爬高9000呎定向目標區，10時40分到達目標區實施搜尋，10時42分確認待救者。

空勤總隊隨即完成作業場地偵查與風向判定、高度調整，並開始吊掛作業，由消防署特搜員許哲仁出艙實施吊掛作業，現場天氣狀況穩定，吊掛作業順遂，於10時53分完成吊掛作業，11時14分東勢河濱公園落地，將病患交由台中消防局救護車後送就醫。