國民黨台北市議員徐巧芯。（資料照片）

國民黨台北市議員徐巧芯今（9）日再次抓到林智堅論文和余正煌論文連錯誤都一模一樣的地方。她在臉書指出，持續拜讀林智堅的台大國發所碩論，除了各種連接詞連換都沒換以外，她又發現連錯誤都相同的地方，例如林智堅論文寫「候選人A39歲，1975『年年』出生」，余正煌論文也寫「林智堅39歲，1975『年年』出生」。

徐巧芯質疑，這是怎麼回事？這就是複製貼上又懶得校對才會留下來的結果啊！

媒體人黃揚明日前曾經發現林智堅論文和余正煌論文連錯誤都相同的地方，例如，2014年許明財競選新竹市長，學歷寫「美國多明尼肯大學」，但是林智堅論文和余正煌論文都寫成「多明尼『克』肯大學」，黃揚明直言，這是連錯誤資訊都一起抄！

沒想到，徐巧芯今天也發現同樣的錯誤，就是林智堅論文和余正煌論文都把候選人出生寫成「1975『年年』出生」。

另外，徐巧芯昨也披露，林智堅論文涉抄襲案，台大教務處正式回覆，已經通過了要件審查，確定受理該案。證明這起事件並不是抹黑、潑髒水，是有其必要的合理質疑！