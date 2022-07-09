新竹市長參選人林耕仁今早力挺青年與婦女族群，上午先前往竹市河濱壘球場參與慢速壘球活動，現場與選手交流勉勵，中午則在新竹市東區婦女會會員大會成立「林耕仁婦女後援會」，成為林耕仁第1個後援會。

今天的婦女後援會成立大會，有包括議長許修睿、黨團總召陳治雄、議員蕭志潔、吳青山、陳慶齡、徐信芳、林慈愛、國民黨東區主委樊大衛、黃國興黨部主委王志豪出席力挺，現場也聚集許多婦女朋友、熱情支持者，齊力高喊挺林耕仁當選，選戰團結拼圖再添1塊。

林耕仁表示，很感謝現場所有朋友的支持與肯定，大家共同成立後援會做後盾，一定會用最好的服務、提出更完善的政策來回應大家的期待。

林耕仁也喊出婦女相關政策，在舒適減壓永續新竹的競選主軸下「安心新竹」的政策願景，打造全方位社會安全網，確保婦女幼童在每個角落都能夠安心生活。

另也針對竹市年輕家長的需求，預計推出完善的托嬰、托幼計畫，減輕家長負擔，提升婦女的生活品質，讓新竹市民過上安居樂業、質感兼具的好生活。

婦女會理事長韓麗卿指出，林耕仁擔任議員期間，對於民眾的陳情請託都全力以赴，暖男的性格、無微不至的協助民眾，完全沒有政治人物的架子，幾十年來的服務感動很多人，相信林耕仁能帶領新竹市，打造舒適減壓、永續發展，讓大家都有安心的居住環境，年底一定能翻轉新竹。