特力(2908)集團6月合併營收為37.4億元，月增7.5%，累計前6月合併營收為161.88億元，年減10.9%；特力表示，特力貿易多年來持續落實全球採購策略，面對疫情或通膨壓力仍足以因應市場情況為客戶提供最佳供應方案，零售事業體隨著中秋節活動檔期之推出，可望吸引更多台灣零售實體通路客人回流，帶動線上銷售通路之業績，讓雙通路銷售力道持續穩定成長。

特力集團6月合併營收為37.4億元，月增7.5%，年增3.3%，其中貿易事業體受到客戶調整出貨排程以及去年同期出貨基期較高所致，6月合併營收為17.2億元，較去年同月減少，占整體營收比重為46%。

特力表示，目前全球COVID-19疫情、烏俄戰爭以及通貨膨脹等因素，對貿易的外在環境造成了不少的衝擊，儘管特力貿易面臨著許多無可避免的外在挑戰，特力貿易多年來持續落實全球採購策略，故無論面對疫情或通膨壓力，仍足以因應市場情況為客戶提供最佳供應方案。

在零售事業體方面，受惠於本土疫情趨緩，賣場來客數增加以及新冠疫情後，民眾生活方式的改變，提升居家生活品質成為生活新常態，帶動實體和線上通路之銷售業績，零售6月營收為14.9億元，較去同月增加29.8%，佔整體營收比重40%；累計1到6月合併營收為84.1億元，年成長3.6%，單月及累計營收均成長，顯示特力的零售事業體質穩健。

特力表示，隨著中秋節活動檔期之推出，期望吸引更多台灣零售實體通路客人回流，同時也帶動線上銷售通路之業績，讓雙通路之銷售力道持續穩定成長。儘管國內疫情趨緩，實體通路人流回溫，特力仍會持續遵守政府單位的各項防疫措施及規定，積極打造安心的購物環境。