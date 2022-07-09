新冠肺炎疫情趨緩，國內今新增2萬8135例確定病例，分別為2萬8028例本土個案、107例境外移入。與此同時，新增129例中症、67例重症個案，包含1名多系統炎症徵候群（MIS-C）的8歲女童，另增94人死亡，最年輕的個案是1位30多歲男子，本身有神經系統疾病，打過3劑疫苗，確診使用藥物治療，最後仍不幸死亡。

今日新增的本土個案，以新北市4122例居多，其次依序為台中市3576例，高雄市3119例，桃園市2822例，台北市2612例，台南市2266例，彰化縣1565例，屏東縣1165例，雲林縣817例，苗栗縣722例，新竹縣713例，宜蘭縣701例，嘉義縣637例，南投縣549例，花蓮縣542例，新竹市531例，台東縣409例，基隆市391例，嘉義市337例，澎湖縣210例，金門縣194例，連江縣28例。

境外移入個案則分別自阿拉伯聯合大公國（4例），越南及泰國（各3例），美國（2例），荷蘭、墨西哥、義大利、土耳其、澳大利亞及英國（各1例）移入，另89例感染國家調查中。

與此同時，國內今新增129例中症、67例重症個案。指揮中心發言人莊人祥說，這名女童6月10日確診，30日起發燒3天，合併咳嗽、流鼻水，7月3日到急診，疑似黴漿菌感染合併脫水，住院至來喔，因血小板減少、發炎指數升高等，懷疑是MIS-C，7月5日轉入加護病房，使用免疫球蛋白、類固醇等藥物治療後，病況持續改善中。目前為止，國內共累計93例兒童重症個案。

另外，今日也新增94例本土死亡個案，年齡介於30多歲～90多歲以上，皆屬重度感染個案、91例具慢性病史、63例未接種3劑疫苗、51人超過80歲。確診日介於今年5月18日至7月6日，死亡日期介於5月22日至7月6日。

莊人祥表示，最年輕死亡個案為30多歲男性，患有神經系統疾病，為機構住民，曾接種3劑，6月20日快篩陽性，立即使用莫納皮拉韋，7月1日開始意識不清、口吐白沫、血氧低的情形，後來送院治療，診斷有肺炎併呼吸衰竭，入住負壓隔離病房治療，在7月4日病逝。

截至目前，國內共累計405萬4189例確診、7553例死亡。今年以來的399萬5969例本土個案中，有397萬8117例輕症及無症狀個案（99.56％）、1萬71例中症（0.25％）、7781例重症個案（0.19％），重症個案中有6700人死亡，致死率為0.17％。