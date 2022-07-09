雲林縣單車文化節在北港鎮登場，近千車友騎訪金水164文化美食路線。（張朝欣攝）

雲林縣單車文化節「金水164鐵馬尋寶騎」，9日在北港鎮觀光大橋下廣場登場，共有來自全台近千名車友參與，雲林縣長張麗善表示今年是雲林全民健康運動年，縣府在縣內共規畫6條單車主題路線，包括金水164尋寶騎、台61幸福公路、夢田154等，邀大家多運動紓壓健身，維持健康對抗疫情。

「金水164鐵馬尋寶騎」由張麗善、縣文化觀光處處長陳璧君、土耳其單車女神徐甘舒等人領騎，從北港觀光大橋下出發，經過北港水道頭文化園區後，一路朝水林鄉、口湖鄉前進，沿途除了欣賞各處景點，並體驗1621年顏思齊來台設10寨的拓墾路線，讓大家留下深刻印象。

張麗善表示，此次活動希望讓車友體驗雲林美景、了解雲林歷史，除了這條單車路線外，縣府還規畫了「真愛密碼台61幸福公路」、「濁溪南岸夢田154」、「與神同行145騎福朝Bike」、「挑戰雲東台3林徑」、「水圳綠道嘉南大圳濁幹線」。

張麗善說，台灣自行車文化愈來愈盛行，透過各種自行車活動，可讓車友帶動地方觀光發展。另外，全台自行車決戰石壁149甲線，也會在10日登場，149甲線因1999年921大地震中斷22年，經縣府3年多整建，今年2月正式通車，歡迎自行車、重機騎士、所有民眾來欣賞雲林草嶺、石壁的山區美麗風光。

來自台中的林姓車友說，「金水164鐵馬尋寶騎」路程很不錯，北港鎮有朝天宮媽祖廟，以及很多特色小吃；水林鄉有顏思齊1621年開台歷史、好吃的地瓜；口湖鄉有牽水狀文化，烏魚子、鰻魚、台灣鯛等水產都很棒，是1趟有吃有玩的單車之旅。