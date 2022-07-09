2015年底，開業19年天母唯一一家誠品忠誠店結束營業，有人用「天母的靈魂消失了！」來形容這件事，確實如此，早在誠品還在中山北路七段（下次專門畫一張）的時期，只要是來天母散步或逛街，誠品就是必逛的地方。

1996年誠品搬移到忠誠路上，雖然沒有了在天母店時期的充滿文青風格的裝潢設計感，但是這裡還是漸漸形成天母人聚會的核心，尤其是這19年間在這裡舉辦過戶外演奏會、星空放映室、走廊市集等等文青活動，都見證了天母的繁華。

雖然在2004年旁邊的「新光三越百貨」開幕，仍無法撼動誠品忠誠店在天母人心中的地位，但二家店也彷彿相輔相成的，吸引更多士林天母地區在地人的聚集，當時忠誠路上從高島屋到新光三越的人行道上，每到假日午后都是人潮擁擠不輸東區。

現在誠品不在，天母商圈移轉，這一帶僅存「新光三越百貨」獨挑大梁，雖然在假日仍有人潮，但已經不復往昔，天母東西路的商圈移轉，加上許多外商企業搬離台灣連帶遷走外籍主管，也影響天母地區的人口群聚。

不知道您還記不記得「誠品忠誠店」的點滴嗎？

作者為旅行速寫藝術家

照片來源：作者提供。

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