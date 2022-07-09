日本前首相安倍晉三昨遭槍擊身亡，日媒報導葬禮將在12日舉行，有關立院是否將跨黨派組團前往日本弔唁，立法院長游錫堃今表示，尊重總統職權，相信國家元首會有所安排。

游錫堃上午出席「2022國會新園區設計工作坊成果展」，活動前接受媒體聯訪。

對於安倍昨日逝世，游錫堃表示，他感到非常震驚，安倍是台灣的摯友，非常愛台灣，且他愛台灣也不是近年才開始，而是在陳水扁總統任內就與台灣有許多互動；游錫堃說，當年前總統陳水扁任內，他擔任對日工作小組召集人，時常赴日，安倍晉三只要一有機會，就會安排在自民黨幹事長辦公室會面。現在看到當時相見歡、大家笑容滿面的照片，就覺得很悲傷、惋惜。

游錫堃說，安倍晉三在國防、外交、經濟都做的很好，他提出的經濟三支箭的政策，在當時也成為台灣研討會的主題，顯示安倍不只對日本有所貢獻，在國際上也備受推崇。

游錫堃表示，去年7／29時還與安倍透過視訊會議見面，他也答應在疫情緩和、選舉過後將來到台灣並訪問立法院進行專題演講，這些將不可能成行了，他也相信台灣人大部分將永遠懷念他。