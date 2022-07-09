大學選科系攸關畢業後的出路，一名網友在PTT好奇詢問大家，如果能重選大學科系，會選什麼系？引起眾人熱議，留言中除了最熱門的理工科系外，法律系也以黑馬之姿竄出，「活到某個階段覺得無論做什麼工作，都要懂點法律，不如一開始就讀法律」。

一名網友在PTT發文，指出與學妹聊天時她提到很後悔唸企管，覺得學的東西都很皮毛，像在打基礎卻又很抽象，如果白天沒去實習，更難懂企管那些內容，如果可以重選科系，她會選資管或是數位媒體設計，聽完這段話也讓原PO好奇，「有人也曾經後悔自己選的科系嗎?」

對於大學選科系是否後悔，有網友直言「選科系是有錢人的事情」，也有人回「如果不用考慮生計的狀況下，想讀心理系或哲學系」、「沒有經濟壓力的話，想讀音樂、美術，或者是動畫設計」、「改學設計或藝術領域的」。

也有許多人想選理工科系，「理工科，興趣或其他等下班後學」、「資工未來前程似錦啊」、「很慶幸選理工，但覺得應該選電機，比其他理工科出路好」。

其中意外的是，也有許多網友選法律系，理由是「雖然有人認為是國考系，但人活到某個階段覺得無論做什麼工作，都要懂法律比較好，不如一開始就讀法律」、「法律+1」、「法律，超實用」。