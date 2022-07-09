新冠疫情衝擊各行各業，連帶影響弱勢民眾、與社福團體募集物資與捐款；財團法人感恩社福基金會近日捐出220萬元給台中市希望幫助街友、身心障礙者和弱勢兒少；台中市在地企業黛丹妮生技有限公司，也透過社會局轉捐40箱沐浴乳，給安置機構院民做好身體清潔、抵抗疫病。
社會局長彭懷真9日指出，很感謝疫情下百業蕭條，仍有不少公司行號和慈善團體，發揮愛心與助人熱心，持續捐款或提供物資，減輕弱勢民眾生活負擔。
社會局指出，220萬元捐款未來將分別用於身心障礙者住屋愛心修繕補助、街友防疫物資包、弱勢兒少關懷支持及暑期防疫包等計畫，透過及時協助、持續照顧，確保弱勢家戶在疫情嚴峻時期生活穩定、安全無虞。
黛丹妮生技公司表示，秉持「取之於社會、用之於社會」的回饋精神，捐贈兒少、身心障礙與老人安置機構40箱沐浴乳，確保住民的基本生活品質，減輕機構的負擔和開銷，與機構共度抗疫、度過非常時期。
社會局強調，感謝各界在艱困時期對弱勢團體伸出援手，福利機構平時皆備有防疫物資，社會局也積極協助爭取防疫資源，更委請感染管控專家學者，輔導身心障礙機構強化感染管控機制。
此外，市府推動2波「醫起守護」專案，媒合醫院進入機構全面普篩，提早投藥治療，降低疫情擴大風險；同時，提供工作人員快篩試劑、媒合醫療院所施打疫苗等，全方位防疫，共同守護台中。
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