台灣師範大學歡度創校百年，舉辦「百年校慶校友美術創作邀請展」，力邀百位校友在師大美術館展出119件作品。而考量到疫情持續，校方特地推出「3D線上展」，讓民眾能透過虛擬實境，彷彿親臨現場，隨時隨地輕鬆看展。

「百年校慶校友美術創作邀請展」展期至7月16日。本次展覽作品當中，媒材有油畫、壓克力、水彩、版畫、攝影、水墨、膠彩、書法、複合媒材、立體件等，相當廣泛。參展者包含從民國41年到74年畢業校友，跨越逾30年，凝聚校友創造力的藝術作品齊聚一堂，非常難得。

其中，美術系校友廖修平榮膺被稱為「台灣現代版畫之父」，曾獲國家文藝獎、行政院文化獎與藝術教育貢獻獎，現為台師大美術系講座教授，成立國際版畫中心，此次展出新作品《福門20-G》是慶祝百年校慶而做，亦傳達濃厚個人風格的台灣傳統民俗文化特色。

師大美術系44級校友劉國松，融合東方水墨畫與西方抽象畫技法，使傳統水墨畫轉變為現代水墨藝術，並於1950年代創立「五月畫會」，將畫室轉為實驗室，藉由新技法展現時代思想脈絡，開啟台灣現代藝術運動，目前是美術系講座教授。這次展出畫作《自有歲寒情》，有以筆墨刻意製造的留白，呈現厚實積雪，也有以「紙筋法」留下白線，則是凝固的冰面，多元手法也使傳統主題有更豐富的視覺表現。

美術系49級校友鄭善禧為首屆國家文藝獎得主，其作品體現質樸融通美學，取材自生活，為台灣鄉土風情留下具有草根味的紀錄。目前為美術系名譽教授，此次展出《隔海相望 和樂共榮》作品，透過前中後景由濃至淡的筆墨與顏色的鮮明對比，凸顯兩岸籠罩在不可捉摸的朦朧霧氣中。

台師大校長吳正己表示，百年校慶是學校回顧過去、展望未來的歷史節點，台師大對藝術領域有深厚影響力，美術系更是台灣視覺藝術人才培育重鎮，隨時代變遷，越發顯示在該領域深厚根基與教育成果。師大美術館秉持將珍貴研究成果與典藏內容帶給大眾的宗旨，展出校友作品，體現了台師大近一世紀的藝術能量，以及對本土藝術創作、理論、教育深厚及長遠的貢獻。