潘男行搶老婦金項鍊，還有項鍊上佛牌1個。（資料照片／警方提供）

花蓮53歲的潘姓男子在吉安鄉街頭閒晃，看到76歲老婦人脖子上戴的金項鍊，起了盜心，尾隨婦人到家中，動手搶奪婦人的項鍊，過程中還害老婦跌倒受傷，警方隨即逮人，起出變賣金項鍊。潘嫌雖與老婦調解，同意賠償損失，不過，潘嫌有多項相同類型前科，法院審理後依刑法第47條第1項規定加重其刑，判7年2個月，可上訴。

去年11月上午10點多，潘男騎機車路過吉安鄉明仁2街，見76歲老婦人脖子上掛著金項鍊，尾隨她進入客廳行搶。老婦人驚覺遭搶，一手緊抓項鍊，潘即出手將她推倒在地，造成老婦人頸部和左側肩膀挫傷，老婦換過關節，爬不起來，趴在地上大喊救命、搶劫。

被搶金項鍊還有項鍊上佛牌1個，潘男得逞後，拿到花蓮市區銀樓變賣5萬4000元，其中2萬2900元拿來賭博、還債；吉安警分局獲報後成立專案小組，在吉安鄉永興村逮捕潘男。檢方聲請羈押，並依強盜罪嫌起訴，具體求刑8年。

花蓮地方法院審理時，潘男坦承行搶，但辦稱只有「摸」對方肩膀，否認出手將推倒老婦，辯護律師聲稱應構成搶奪罪。但法官從老婦人說法、醫院診斷書等，認定潘男出手將當時獨自在家的老婦推倒，使用強暴行為強取告訴人財物，構成加重強盜罪。

法官斥責，潘男正值壯年，不思循正當方式獲取所需，反侵入他人住處，強扯老婦脖子上金項鍊，又將年邁老婦推倒在地，讓老婦精神上受到極大驚嚇，惡性非輕。

潘男事後雖已與老婦人達成調解，同意賠償10萬500元。但潘男曾犯攜帶兇器竊盜、加重竊盜未遂、夜間侵入住宅或有人居住之建築物船艦竊盜、普通竊盜等案件遭判刑，又犯下相同類型案件，依刑法第47條第1項規定加重其刑，判刑7年2個月，全案可上訴。