「2022搶灘料羅灣第19屆海上長泳」7／16-17兩天在料羅灣82據點登場，金湖鎮長陳文顧今天帶領軍民單位500人沿著海岸線淨灘，共清出各類垃圾3170公斤。（金湖鎮公所提供）

軍民單位500位環保志工參加淨灘，還給美麗海岸線原有的風貌。（金湖鎮公所提供）

「2022搶灘料羅灣第19屆海上長泳」7／16-17兩天在料羅灣82據點登場，金湖鎮長陳文顧今天帶領軍民單位500人沿著海岸線淨灘，共清出各類垃圾3170公斤，以潔淨面貌迎接即將來到的泳士。

陳文顧在上午8點30分於料羅82據點，帶領鎮公所團隊偕昇恆昌、金門國家公園、陸軍金門防衛指揮部、金門縣環境保護局、第九岸巡隊、第九海巡隊、金門縣青溪協會金湖分會、海軍金門基地指揮部、後備軍人輔導中心、陸軍航空特戰指揮部兩棲偵察營、東村社區發展協會、武德新莊社區發展協會、后園社區發展協會、塔后社區發展協會、小徑社區發展協會、料羅新村社區發展協會、料羅灣社區發展協會、下莊社區發展協會、山外社區發展協會、瓊林社區發展協會、新頭社區發展協會、夏興社區發展協會、庵邊社區發展協會、金門縣榮欣志工隊等單位計500位環保志工，展開這項大型規模的淨灘活動，場面十分壯觀。

在大家的通力合作下，共清理海漂垃圾2050公斤、海漂保麗龍80公斤、海漂竹木780公斤、海漂回收物260公斤，還給美麗海岸線原有的風貌。

陳文顧表示，一年一度的搶灘料羅灣海上長泳去年因疫情關係取消，期待今年可以如期舉辦，一掃2年多來新冠疫情帶來的陰霾，也希望民眾協力維護環境，讓長泳水域更加安全，也避免海洋生物誤食，永保青山綠水的自然資源。